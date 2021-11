Drogen-Prävention in Geithain: Glück zum Sehen und Greifen im Doppeldecker

Geithain

Das Glück fährt Bus: Ein Doppeldecker in Regenbogen-Farben hat Geithain angesteuert. Station machte das auffällige Fahrzeug an der Paul-Guenther-Schule und danach vor dem Internationalen Gymnasium. Seine Botschaft: „Glück sucht dich.“ Das Ziel: helfen, Zufriedenheit und Glück zu suchen und zu finden jenseits von Rauschmitteln. Die rollende Ausstellung zur Prävention ist zurzeit auf Achse durch Sachsen.

Im Glücks-Bus können die Schüler auch in virtuelle Welten eintauchen. Quelle: Nico Richter

„Erstaunlich, was man auf so wenig Raum alles machen kann“, sagt Nico Richter. Der Schulsozialarbeiter der Geithainer Oberschule hat die Schülerinnen und Schüler der beiden 8. Klassen und einer 9. Klasse bei der „glücklichen Reise“ begleitet.

An acht Stationen ging es um die Frage, was Glück für den Einzelnen ausmacht, um Wege dorthin, um vermeintlich unterstützende Mittel wie Alkohol und Drogen, um Konsumrisiken, um Gruppendynamik, Identität, Werte und Selbstwert. „Das Feedback war durchweg positiv“, so Richter.

Der Glücks-Bus hat an der Geithainer Paul-Guenther-Schule Station gemacht. Quelle: Nico Richter

Anfang Dezember wolle man das Ganze gemeinsam mit dem Gesundheitsamt des Landkreises nachbereiten. Der einhellige Wunsch: Der Bus soll jährlich an die Schule kommen.

