Edeka neu in Frohburg? Bürgermeister spricht im März mit Gewerbeverein

Nicht nur rund 30 Einfamilienhäuser sollen in jenem neuen Frohburger Wohngebiet entstehen, das jetzt westlich der Bahnhofstraße, der früheren Bundesstraße 95, in Planung ist. Teil des Bebauungsplanes sind unmittelbar an der Straße ein Edeka-Markt und weitere kleine Geschäfte. Damit dieser Zuwachs an sich möglichst wenig nachteilig auf die Läden in der Frohburger Innenstadt auswirkt, will die Stadt das Einzelhandelskonzept aktualisieren. Den Gewerbeverein als Interessenvertreter des meist privat geführten Einzelhandels will sie dabei einbeziehen.

Bürgermeister sieht Nachfrage

Warum überhaupt noch ein großer Markt, wo Marken wie Lidl, Netto und Norma an der Peripherie des Frohburger Stadtzentrums, ebenso an der alten B 95 gelegen, längst präsent sind? „Edeka anzusiedeln, ist der Wunsch des Investors, der das Wohngebiet errichten will“, sagt Bürgermeister Karsten Richter (CDU). Die Ansiedlung trage zur Finanzierung des Gesamtprojektes bei.

Aber abgesehen von den Interessen des Immobilien-Unternehmens: „Für den Sektor, den Edeka anbietet, ist in Frohburg durchaus Nachfrage da.“ Um die Planungen genehmigungsfähig zu machen, brauche es das Einzelhandelskonzept. Ein Fachbüro sei mit dieser Analyse bereits beauftragt. „Wir werden genau schauen, welche Auswirkungen es für die Innenstadt gibt.“

Gespräch spätestens im März

Dass es welche geben wird, sei unbestritten. Allerdings formuliert Richter eine These: „Um die Innenstadt zu beleben, brauchen wir mehr Dienstleistungen und Angebote, die die Leute nicht im Internet bestellen können.“ Dass der Online-Handel den Ortsansässigen – gerade auch in der Pandemie-Zeit – schwer zusetze, sei ihm bewusst. „Deshalb möchte ich die Händler einbeziehen, mit ihnen ins Gespräch kommen – spätestens im März.“

Darauf hofft der Frohburger Gewerbeverein. Den Debatten will er nicht vorgreifen. Deshalb äußert er sich vorab nicht dazu, wie er das Vorhaben der in Kirchberg bei Zwickau ansässigen RTLL-Gruppe bewertet. Dieses Unternehmen hofft, dass Ende 2023/Anfang 2024 Baurecht auf dem 4,3 Hektar großen Areal vorliegt.

