Ehrenamtliche im Kinderhospiz Bärenherz: Den Familien Halt geben

Sie unterstützen Familien, hören zu, schenken Zeit. Die Ehrenamtlichen sind eine tragende Säule für das Kinderhospiz Bärenherz. So auch Patricia Spreher und Grit Kinne, nur zwei unter vielen, die sich engagieren.

Eine hat schon eine Familie betreut – bis zum Ende. Die andere, Grit Kinne, hat im letzten Jahr erst ihre Ausbildung abgeschlossen. „Wie das immer so ist, habe ich schon viele Jahre überlegt, etwas Ehrenamtliches zu machen – etwas Sinnvolles“, erzählt die 48-Jährige. Irgendetwas sei aber immer dazwischengekommen, die Familie, der Beruf. 2018 ging sie schließlich mit einer Freundin zum Tag der offenen Tür des Kinderhospizes Bärenherz und wusste schnell: Hier will sie aktiv werden. „Ich hab gesagt, das mach ich. Jetzt gibt’s auch keine Ausreden mehr.“ Sie meldete sich nach einem Erstgespräch für den Ehrenamtlichen-Kurs an. „Die Ausbildung ist natürlich auch dazu da herauszufinden: Ist das was für mich?“, sagt Kinne heute rückblickend. Daneben sollen die 25 Praxis- und 100 Theoriestunden helfen, auf die neuen Aufgaben vorzubereiten.

Beschäftigung mit dem Tod: Krankheit eines Kindes verändert die Familien

Viel werde natürlich über das Thema Tod gesprochen, über den Umgang mit dem abzusehenden Ende eines Lebens und der Trauer. „Auch, was bedeutet das, wenn ein Kind plötzlich so krank wird? Was macht das mit den Eltern, den Geschwistern? Und wie kann man da helfen, welche Antworten auf Fragen geben?“ so Kinne. Praktische Übungen gehörten ebenfalls dazu. Etwa auszuprobieren, wie es sich anfühlt, mit verbundenen Augen gefüttert zu werden, und wie sich Geräusche verstärken, wenn das Augenlicht wegfällt. Eine direkte Vorbereitung auf die spätere Interaktion mit den Kindern – denn 70 Prozent von ihnen sind blind.

So habe man – auch nach einem Praktikum direkt auf der Station im Bärenherz – das Gefühl, „ja, jetzt bin ich so weit“, sagt Grit Kinne. Mittlerweile betreut sie ihre erste Familie. Wobei „betreuen“ ganz Unterschiedliches bedeuten kann.

Aufgaben einer Ehrenamtlichen: Eltern entlasten, Zeit schenken

„Häufig geht es darum, die Eltern einfach ein Stück weit zu entlasten“, sagt Ulrike Herkner, Geschäftsführerin vom Kinderhospiz Bärenherz Leipzig. Etwa durch Beschäftigung mit dem kranken Kind und seinen Geschwistern. Manchmal gehe es aber auch ganz praktisch um Fahrdienste, Einkäufe oder gar Haushaltshilfe. Grit Kinne zum Beispiel begleitete „ihr“ Kind, einen 15-jährigen Jungen, zum Schwimmunterricht – bis das wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht mehr ging. „Das ist auch so gedacht, dass die Mutti dann Zeit hat für die anderen Kinder“, so Kinne. Nun geht sie mit ihrem Schützling oft spazieren und trainiert mit ihm das Laufen außerhalb des Rollstuhls mit einer Gehhilfe. „Wir wollen, dass er so lange wie möglich selbstständig bleibt und sich bewegen kann.“

Zu Patricia Sprehers Familie, die sie seit 2015 betreut, gehören insgesamt drei Kinder – eine große Tochter, eine Teenagerin und „bis April dieses Jahres gab es noch den erkrankten Jungen“, sagt sie. Anderthalb Jahre war die Zeit mit ihm zusammen sehr intensiv, bis er in ein Koma fiel, aus dem er nicht mehr erwachte. Auch für sie sei es die erste Erfahrung als Ehrenamtliche gewesen, erzählt Spreher. „Da lässt man sicher einiges näher an sich ran, als man das sollte.“ Ihr Ziel sei es immer gewesen, der Familie Halt zu geben, sie zu unterstützen, kleine Lücken im System zu füllen.

Zwischen Trauer und schönen Momenten

Das Leid habe sie ihnen natürlich nicht abnehmen können. Trotz allem gab es auch viele schöne Momente, an die sie sich gern erinnert. Sonnige Herbsttage, Bastelnachmittage. „Er war wirklich ein sehr, sehr besonderes Kind. Er hat einfach ganz viel Sonne und Wärme in die Herzen gebracht. Auch wenn es kitschig klingt“, sagt die 29-Jährige. Offiziell hat sie vor einigen Tagen von der Familie Abschied genommen. Inoffiziell sagt sie lachend und mit einem Augenzwinkern: „Die werde ich nicht mehr los.“ In den Jahren sei eine starke Bindung entstanden, sie selbst sei fast zum Familienmitglied geworden. „Es ist ein sehr schmaler Grat zwischen Nähe und professioneller Distanz“, erklärt sie. Und Letztere gewinne man vor allem mit der Erfahrung.

Ehrenamtliche weiter gesucht: Kurse finden trotz der Pandemie statt

„Wir suchen auch immer wieder Ehrenamtliche“, sagt Herkner. Die Kurse, die meist Anfang des Jahres beginnen und sich in den Herbst ziehen, halte das Hospiz in der Pandemie aufrecht – wenn auch unter erschwerten Bedingungen und mit neuen Methoden, online etwa. „Das können wir nicht auf Eis legen und warten, bis Corona wieder weg ist.“ Eine von vier Koordinatorinnen der Ehrenamtlichen ist Anne-Eva Muesse. Sie führt vor dem Kurs ein Erstgespräch mit Interessenten – um zu sehen, ob es passt. So rate sie Menschen etwa davon ab, zu schnell nach einem eigenen Trauerfall einzusteigen. „Das Ziel ist natürlich, eine Ressource für die Familien mit krankem Kind zu sein“, so Muesse. Das gehe nicht, wenn man sich selbst noch im Trauerprozess befindet. Muesse betont, dass auch die Ehrenamtlichen nach dem Tod „ihres“ Kindes nicht allein gelassen werden. „Auch sie müssen loslassen und wieder zu sich kommen.“

Momentan gebe es 55 Ehrenamtliche in den rund 45 Familien in und um Leipzig. Am liebsten zwei Kurse würde Anne-Eva Muesse im nächsten Jahr anbieten, so die Raumkapazitäten und Corona es zulassen. Interessenten können sich über die E-Mail-Adresse ambulanterdienst@baerenherz-leipzig.de melden.

Von Hanna Gerwig