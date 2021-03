Ein Jahr Corona: So blicken die Menschen in Borna und Geithain auf die letzten 12 Monate

Landkreis Leipzig

Ein Jahr lang leben die Menschen im Landkreis Leipzig nun schon mit der Corona-Pandemie. Ein Jahr, in dem das Tragen von Masken normal geworden und der Abstand zu anderen in Fleisch und Blut übergegangen ist. Die LVZ hat die Einwohner zwischen Borna und Geithain gefragt, wie sie auf die vergangenen 12 Monate blicken – und wie sie in die Zukunft schauen.

Kein Konzert, keine gemeinsamen Proben: Seit Monaten schon ist vom Musikverein Geithain im Wortsinn nichts zu hören. „Die Situation ist schwierig, kein wirkliches Ende in Sicht“, sagt Annett Juhlemann, die den 120 Mitglieder zählenden Verein leitet. Vor allem für die jungen Musiker sei das belastend. „Nach dem ersten Lockdown hatten wir sofort wieder mit den Proben begonnen. Wir waren grade wieder drin, da kam der zweite.“ Seither versuche man vor allem, über elektronische Kanäle Kontakt zu halten. „Aber wir denken positiv: Sobald es wieder geht, machen wir weiter.“

Annett Juhlemann, Vorstandsvorsitzende des Musikvereins Geithain. Quelle: Musikverein

Ein Jahr „Leben in der Lage“

„Ein Jahr Corona bedeutet für mich hauptsächlich Leben in der Lage, positiv ist trotzdem ein tolles Wort und es geht immer weiter“, sagt Kreisbrandmeister Nils Adam. Neben vielen Problemen seien auch Chancen, Entwicklungen und Möglichkeiten entstanden. „Corona zeigt mir aber auch, dass weniger manchmal mehr ist, dass es die einfachen Dinge und das Miteinander sind, die das Leben lebenswert machen und dass die Gesundheit dabei eine wichtige Rolle spielt.“ Mit Blick auf seine Arbeitswelt sagt er: „Ich weiß einmal mehr, dass die ehrenamtlichen Feuerwehren, die als Katastrophenschutz- und Hilfsorganisation im Landkreis Leipzig krisenerprobt sind und in gewohnter zuverlässiger Art und Weise funktionieren. Vielen Dank dafür!“

Kreisbrandmeister Nils Adam. Quelle: Mike Köhler

Ein Jahr Corona – das bedeutet für Elke Kämpfner „viel Arbeit und wenig Ergebnis“. Die Bornaer Buchhändlerin hat wie viele Händler und Geschäftsleute mit dem langen Lockdown zu kämpfen. Immerhin: Zwischen den beiden Lockdowns lief es für die Buchhandlung nicht schlecht. „Die Leute haben sich auf ihre Händler vor Ort besonnen.“ Und es konnten Bücher ausgeliefert werden, über Borna hinaus bis nach Rötha und Trages.

Buchhändlerin Elke Kämpfner. Quelle: Sophie Aschenbrenner

Liegen gebliebenes erledigen

Thomas Bergner ist Mitarbeiter im Bornaer Museum. Nach einem Jahr unter Pandemiebedingungen fehlen ihm natürlich Kneipe und Kultur. Andererseits gibt es für jemanden wie ihm, dessen historisches Interesse nie erlahmt, immer etwas zu tun. „Und im Museum konnten wir uns mit Dingen beschäftigen, die sonst liegen bleiben.“

Museumsmitarbeiter Thomas Bergner. Quelle: Nikos Natsidis

„Den Optimismus habe ich mir nicht nehmen lasse, aber wütend ist man trotzdem.“ Das sagt Karsten Jacob. Dem Betreiber der Gaststätte „Auszeit“ in der Neukieritzscher Parkarena steckt noch der erste Lockdown im vergangenen Jahr in den Knochen, als die Gaststätten die ersten waren, die schließen mussten, und die letzten, die wieder öffnen durften. Jetzt im zweiten Lockdown, der für die Branche am 1. November begann, hofft er auf das Ostergeschäft. Das am besten nicht zum zweiten Mal nur aus Außer-Haus-Menüs bestehen sollte. Die zugesagten Finanzhilfen habe er für November und Dezember bekommen, für den Januar können die jetzt erst beantragt werden. „Aber wir wollen ja gar nicht von der Unterstützung des Staates leben, wir wollen arbeiten“, sagt der Gastronom, der sich besonders um seine Mitarbeiter sorgt, die seit Wochen in Kurzarbeit sind.

Gastronom Karsten Jacob möchte endlich wieder arbeiten. Quelle: Julia Tonne

Rückzug zum Schutz der Gesundheit

Für Christel Haase aus Bad Lausick und ihren Mann wirbelte Corona den Alltag nicht sonderlich durcheinander. Auf Distanz und besondere Hygiene achten müssen beide schon seit Längerem, denn er lebt mit einer transplantierten Niere. „Wir sind aufgrund dessen ohnehin viel zu Hause. Jetzt müssen wir uns aber noch mehr vorsehen und dürfen kein Risiko eingehen“, sagt die Bad Lausickerin, die in der Stadtbibliothek tätig ist.

Christel Haase. Quelle: Jens Paul Taubert

Werner Winkler, Abteilungsleiter Leichtathletik bei den Sportfreunden Neukieritzsch, meint: „Ein Jahr Corona bedeutet für mich zum einen persönliche Entschleunigung und Konzentration auf Projekte außerhalb des Sportes.“ Zum anderen sei viel Überzeugungsarbeit in Sachen Akzeptanz der Corona-bedingten drastischen Einschränkungen bei den Mitgliedern zu leisten. Von den sonst viermal Training pro Woche und bis zu sechs größeren Wettkämpfen pro Jahr sei aktuell nur individuelles Training möglich. So vieles wurde und werde leider abgesagt. „Trotzdem blicke ich optimistisch in die Zukunft, die vor allem Wiederaufbauarbeit bedeutet.“

Werner Winkler von den Sportfreunden Neukieritzsch. Quelle: privat

Angst vor Ansteckung bei Arztbesuch

Für Janet Schütze, Sprecherin der Sana-Klinik Leipziger Land, bedeutet das Wort Corona vor allem eines: Herausforderung. „In der ersten Phase der Pandemie hatten wir vor allem damit zu kämpfen, rechtzeitig und ausreichend Schutzausrüstung, Desinfektionsmittel und andere Verbrauchsmaterialien zu beschaffen. Hinzu kamen Personalausfälle und Probleme bei der Kinderbetreuung.“ Zudem zeigten sich die Ärzte besorgt, dass sich Menschen aus Angst vor Ansteckung weniger behandeln ließen. So habe das Klinikum in Borna deutliche Rückgänge bei den Schlaganfall-, Herzinfarkt- und Krebsbehandlungen gespürt.

„Die Patienten kamen in einem weiter fortgeschrittenen Krankheitsstadium zu uns“, betont Schütze. Erst mittelfristig sei es gelungen – durch regelmäßige Aufklärung und Appelle –, den Patienten zu vermitteln, dass die Behandlung ihrer Erkrankung auch in diesen Zeiten lebensnotwendig ist. Dennoch zieht Schütze ein positives Fazit nach einem Jahr Corona: „Wir als Klinik sind an den täglichen Herausforderungen gewachsen und haben gelernt, wie wir professionell mit Corona umgehen können. Das stellen wir täglich unter Beweis. Unser Dank gilt allen unseren Mitarbeitern genauso wie unseren Patienten, die diese Herausforderungen mit uns teilen.“

Janet Schütze, Sprecherin der Sana Kliniken Leipziger Land. Quelle: Jens Paul Taubert

Frühes Aufstehen für Schulbetreuung

Eine direkte, unmittelbare Berührung mit Corona und der Krankheit Covid-19 in Familie und Verwandtschaft hatte Martin Lichtenstein bisher nicht. „Zum Glück. Die Einschränkungen aber wirken sich schon aus, beruflich und privat“, sagt der Regis-Breitinger. Von internationalen Dienstreisen – wie vor Corona zwei-, dreimal im Monat – kann er seit einem Jahr nur träumen. „Auch die Messe-Auftritte gibt es derzeit nicht. Wir arbeiten vor allem online“, sagt der Projektleiter und Vertriebsmitarbeiter in der Luftfahrtzulieferindustrie. „Da fehlen schon die persönlichen Kontakte, das Miteinander.“

Zudem ist die Auftragszahl bei seinem Arbeitgeber runtergegangen. „Viele Kollegen mussten in Kurzarbeit, bei mir waren es etwa sechs Monate.“ Jetzt arbeitet er drei Tage pro Woche im Homeoffice, zwei im Unternehmen. Daheim sei es zuweilen recht anstrengend. „Wenn meine Tochter bei mir ist, stehe ich schon um fünf, teils bereits um vier auf, damit ich die ersten Sachen für den Job erledigen kann, um sie dann beim Lernen zu betreuen“, so der 42-Jährige. Einfach sei das nicht. „Da kommt man schnell an seine Grenzen.“ Er dürfe in der Firma zwar Lehrlinge ausbilden, „aber mit Grundschul-Kindern ist das noch mal was anderes“. Sonst habe er natürlich auch die „Luxusprobleme“ wie andere: Skifahren und Wochend-Reisen sind weggefallen, keine Planungssicherheit für den Urlaub. Um die „Kantine um die Ecke“ etwas zu unterstützen, bestelle er öfter mal mittags ein Essen.

Martin Lichtenstein aus Regis-Breitingen. Quelle: privat

