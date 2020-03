Ein Jahr nach tödlichem Unfall in Oberhain: Schulweg ist sicherer – doch große Lösung fehlt

Penig/Langenleuba-Oberhain

Der Schock ging tief: Am 19. März 2019 kam ein Mädchen aus Langenleuba-Oberhain auf dem Heimweg von der Schule nicht zu Hause an. Die Elfjährige musste wie ihre Mitschüler den Bus an einer viel befahrenen Chaussee fern des Dorfes verlassen. Sie wollte zum Bus auf der anderen Seite und wurde von einem PKW erfasst. Das Kind starb im Krankenhaus. Ein Dorf trauerte. Eltern prangerten den unsicheren Schulweg an. Mobilisierten über Sachsen hinaus. Fanden Unterstützer in der Politik. Verkehrsschilder wurden montiert, Busrouten korrigiert. Ein Jahr später aber überwiegt die Ernüchterung.

Ein Jahr nach dem Unfall erinnern Plüschtiere noch immer an den Tod der Elfjährigen. Quelle: Jens Paul Taubert

Elternvertreter: Zu schnell zurück zur Tagesordnung

„Das Thema ist für die Verantwortlichen gefühlt bestmöglich erledigt", konstatiert Elternsprecher Klaus Michael. Und meint damit: Der große Wurf, um solche Unglücke möglichst auszuschließen, gelang nicht. „Am Ende liegt es am Geld und fehlenden Willen. Das hat dazu geführt, dass sich Resignation breit macht.“ Mit der Neuwahl des Peniger Bürgermeisters im Sommer verbinde er die Hoffnung auf neue Ansätze und grundsätzliche Verbesserungen.

„Es gelang uns, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren für das Thema Schulwegsicherheit“, so Michael. Nicht zuletzt „vor dem Hintergrund der 2019 anstehenden Wahlen zeigten sich die Politiker auf allen Ebenen sehr bemüht“. An der Haltestelle, an der sich der Unfall ereignete, gebe es jetzt eine Aufstellfläche. Plötzlich wurde möglich, was bis dato abgelehnt wurde: Tempo-30-Schilder etwa an der Oberhainer Grundschule, aber auch vor anderen Schulen in der Region. Abgelehnt worden sei der Bau von Gehwegen hin zu den Haltestellen ebenso wie der Bau einer Buswendeschleife am alten Oberhainer Bahnhof. Hier hätten die Schüler gefahrlos umsteigen können. Jetzt aber müssten sie weiter bis Narsdorf fahren, um den Bus zu wechseln; eine zusätzliche Fahrzeit von 20 Minuten.

Nach dem Unfall wurde an der Haltestelle überhaupt erst einmal eine Möglichkeit geschaffen, um den Bus verlassen zu können, ohne in den Straßengraben zu stürzen. Quelle: privat

Stadt Penig : Schulwege wurden sicherer

„Wir schätzen ein, dass für die Schulwegsicherheit in den letzten zwölf Monate sehr viel getan wurde“, lautet das Fazit von Manuela Tschök-Engelhardt, Sprecherin der Stadt Penig. Die Wendeschleife am Bahnhof sei nicht vom Tisch; der Grunderwerb stehe aus. Allerdings: „Vordergründig wird der Ausbau dieses Umstiegs nicht betrieben, weil er die Fahrgäste, die dann nach Elsdorf laufen, benachteiligen würde. Sie müssten die B 175 queren. Für Lichtsignalanlagen außerhalb von Ortschaften für Fußgänger gibt es aktuell keine rechtliche Grundlage.“ Um Erleichterungen zu bringen, ermögliche man den Umstieg in Narsdorf, lasse seit Beginn des Schuljahres einen zusätzlichen Nachmittagsbus durch Oberhain fahren.

Landkreis: Schilder nicht nur in Oberhain ergänzt

Nach dem Tod des Mädchens habe man mit Polizei und Landesamt für Straßenbau und Verkehr nicht nur die Unfallstelle an der alten B 175 begutachtet, sondern auch Haltestellen und Schulwege in Niedersteinbach, Wernsdorf und Obergräfenhain, sagt André Kaiser, Sprecher des Landkreises Mittelsachsen. Danach habe man die Beschilderung angepasst, um die Sicherheit zu erhöhen.

„Sicherheit und Lebensqualität auf dem Lande ist trotz aller Zusagen der Landespolitik ein Blümchen, das nur sehr zart wächst und das im Schatten der Leuchtturm-Regionen zu wenig Licht bekommt", resümiert Klaus Michael. Als man vor der sächsischen Landtagswahl Michael Kretschmer ( CDU), inzwischen Ministerpräsident, bei einem Bürgerdialog in Kontakt kam, habe man sich nachhaltigere Verbesserungen und eine breite Debatte zum Thema Schulwegsicherheit und der Frage der Schulwege insgesamt erhofft. Die aber sei nach einigen Ansätzen wieder verebbt.

Der Peugeot, der das Mädchen erfasste, an der Unfallstelle. Quelle: Mario Hösel

Amtsgericht : Noch kein Prozess

Gegen den 21 Jahre alten Fahrer, der den tödlichen Verkehrsunfall verursachte, erhob die Staatsanwaltschaft Chemnitz bereits im Juli vergangenen Jahres Anklage vor dem Amtsgericht Döbeln. Sie legt dem Mann fahrlässige Tötung zur Last. Eine Hauptverhandlung fand bisher nicht statt. Deshalb gibt es auch noch kein Urteil.

Von Ekkehard Schulreich