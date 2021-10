Ein Leben auf Geithains Dächern: Ein Schornsteinfeger erzählt

Geithain

Er steigt gern den Leuten aufs Dach, im Wortsinn: Lutz Krumbholz ist Schornsteinfegermeister, schwindelfrei von Berufs wegen, gewandt durch den Jahrzehnte langen Umgang mit Menschen. War der Wahl-Geithainer 1981 der jüngste Meister seiner Zunft mindestens im Leipziger Raum, der einen eigenen Kehrbezirk übernahm, tritt er 40 Jahre später kürzer. Nach Beamtenrecht ist für den 67-Jährigen Schluss. Zumindest was hoheitliches Handeln betrifft. Hoch hinaus auf die Dächer in Geithain, Tautenhain, Ebersbach, Frohburg, um zu kehren, zieht es ihn weiterhin. Mit Julian Domke hat er einen Gesellen an der Seite, der – gerade erst 22 – motiviert ist, in seine Fußstapfen zu treten.

Schornsteinfeger bringt Glück – durch seine Arbeit

Der Schornsteinfeger ein Glücksbote? – Für Lutz Krumbholz steht außer Frage, dass es so ist. Nicht aufgrund übernatürlicher Fähigkeiten, sondern orientiert am Faktischen: „Wenn der Schornsteinfeger ordentlich arbeitet, brennt es nicht.“ Über Jahrhunderte hätten Schornsteinbrände Dörfer und Städte verheert. Sein Berufsstand stehe dafür, dass das Geschichte sei. Wobei die Zahl riskanter Schonsteinbrände seit den Neunzigern erneut steige: „Durch zu nasses Holz bildet sich Glanzruß. Mit den Briketts in der DDR-Zeit passierte das nicht. Die waren trocken.“

Stimmungsvoll ist der Blick von oben auf Geithain gerade auch im Winter - aber man braucht einen festen Stand. Quelle: privat

Ins Baukombinat wollte er keinesfalls

Vier Jahrzehnte Bezirksschornsteinfegermeister sind eine lange Zeit, zumal in zwei wirtschaftspolitisch konträren Systemen. Krumbholz wuchs in Leipzig auf, wollte Werbegrafiker, Bildermacher werden, sollte aber ins Baukombinat gehen. Leipzig-Grünau erstand gerade auf den Reißbrettern. Das hatte für ihn wenig Reiz. Schornsteinfeger lernte er über den desolaten Dächern des Leipziger Ostens. Geselle mit 18. Armee. Vier Jahre warten, bis er die Meisterprüfung ablegen konnte. Den Brief hatte er gerade in der Tasche, als ein Kehrbezirk frei wurde: in Geithain und Umgebung. Vorgänger Rolf Straßburger war gestorben. Krumbholz, 27, nahm die Herausforderung an.

Bei strengem Frost per Moped übers Land

„Bis nach Altmörbitz bin ich gefahren mit dem Moped bei minus 26 Grad. Zum Glück gabs damals den Bäcker zum Aufwärmen“, erinnert er sich. Eine Wohnung in Geithain kriegte er nicht, und als er einen Reifen für das Zweirad brauchte, halfen nur Bürgermeister Herzogs Kontakte. Improvisation war gefragt, Vigilanz, die dem Sachsen nachgesagt wird. Und: „Du musst mit den Leuten können. Du hast ja einen Vertrauensbonus, kommst überall rein.“

Am Wochenende ging es auf große Schlote

Sechs Mal im Jahr waren in den DDR-Jahren die Essen der Wohngebäude zu kehren; heute sind zwei, drei Mal üblich. Hinzu kamen die der Betriebe, Geithainer Emaillierwerk, Wäscherei, Holzwerke, wochenends große Industrieschlote in Leipzig. „Viele Betriebe hatten Kohlekessel, die mussten wir auch reinigen.“ Die Heizsysteme in Eigenheimen waren abzunehmen und die Gas-Thermen, die mancher dank Beziehungen in seiner Wohnung statt des Berliner Ofens installieren konnte. Das Arbeitspensum war erheblich. Ein Geselle und ein Lehrling unterstützten Krumbholz. 1986 wechselte er nach Leipzig, bekam eine Wohnung, doch die Großstadt selbst bekam ihm nicht: „Ich hatte meine Datsche weiter in Ossa, und 1990 bin ich aus Leipzig wieder raus.“

Neben dem klassischen Besen braucht Lutz Krumbholz heute jede Menge Messtechnik. Quelle: Jens Paul Taubert

Wende: Neue Heizungen, neue Gesetze

Er traf auf „eine Aufbruchstimmung. Das vergessen manche heute“: Eigenheime und Wohnblocks wurden saniert. Statt Brikett („Manche haben übers Jahr 200 Zentner durch die Esse geblasen“) sorgten nun Gas oder Öl für Wärme. Mit neuer Technik kamen neue Paragrafenwerke: Bundesimmissionsschutzgesetz, Energieeinsparverordnung. Krumbholz setzte sich auf die Schulbank, wurde geprüfter Gebäudeenergieberater. Tauschte häufiger den klassischen Kehrbesen mit Koffern voller Messtechnik („Manche Geräte kosten so viel wie ein Auto“), um Feuerstätten zu prüfen. Mehr Aufwand, steigende Kosten, Verunsicherung bei manchen. „Da muss man auf die Leute zugehen, erklären. Dazu sind wir da. Und wer heute einen Nach-Wende-Niedrigtemperaturkessel hat, muss den nach 30 Jahren nicht stilllegen, aber solche Ängste gibt es.“

Sachverständiger kennt die Gerichtssäle

Lutz Krumbholz trägt schwarz aus Überzeugung. Der Koller, der nicht Jacke heißt, ist ein Zweireiher mit goldblanken Knöpfen. Im Kragen das weiße Mundtuch gegen den Ruß. Zylinder. Der warnt vor niedrigen Dachbalken, „und es passt viel rein. Nicht nur die Schachtel Zigaretten, auch wenn Du mal Eier gekriegt hast…“). Krumbholz legt Wert auf Tradition. Weltläufig ist er ebenso. Als öffentlich bestellten Gutachter und Sachverständigen führt es ihn deutschlandweit in Gerichtssäle. Da war die Wohnung in Oschatz, die an einem Heiligabend ausbrannte; die Schuldfrage ist letztinstanzlich noch nicht geklärt. Vor zwei Jahren forderte ihn die Staatsanwaltschaft Leipzig an, weil auf einem Wagenplatz eine 18-Jährige an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben war. Das ging ihm sehr nah: „Da denkst Du, das hätte dein Kind sein können.“ Kurios dagegen ein Wochenend-Havarieeinsatz in der Jugendherberge Schloss Colditz: Die Heizung war ausgefallen, der Schornstein dicht - voller Tauben, die die Abwärme genossen, erstickt und hineingestürzt waren.

Tierische Begegnung hoch über dem Geithainer Stadtzentrum: Auch Krähen mögen's warm. Der Platz ist aber der Abgase wegen nicht ungefährlich. Quelle: privat

Das Hoheitliche macht jetzt Nils Rothe

Die großen Essen sind in und um Geithain sind stillgelegt oder verschwunden. Lutz Krumbholz‘ höchster Kehrpunkt ist nun die Nikolaikirche: „Die einzige Dampfheizung, die wir hier noch haben.“ Den Ausblick genießt er wie den Kontakt zu den Menschen, an deren Tür er zum Teil über Jahrzehnte klingelt, mit denen Zeit bleibt für ein paar verbindliche Worte. Zum 1. Oktober ging der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfegermeister in den Ruhestand. Was wie Abschied klingt, gilt nur für ein klar umrissenes Feld: Kehrbücher führen, Feuerstättenschauen ansetzen, Heizungsanlagen abnehmen ist jetzt Sache seines Nachfolgers Nils Rothe aus Frankenhain. Alles aber, was nicht als hoheitlich gilt, will Krumbholz gemeinsam mit seinem Gesellen fortsetzen: Schornsteine reinigen, Messungen und Überprüfungen vornehmen. „Ich bleibe meinen Kunden erhalten. Ich bin gesund, liebe meinen Beruf. Da kann ich nicht einfach wegrennen.“

Zwei, die sich gesucht und gefunden haben: Lutz Krumbholz und Julian Domke. Quelle: Jens Paul Taubert

Mit Julian Domke ist die Jugend längst am Start

Aber ein bisschen kürzertreten, um mehr Zeit zu haben für die Familie, den fünfjährigen Enkel. Apropos Familie: Tochter Melanie lernte Schornsteinfegerin, arbeitete 19 Jahre bei ihrem Vater, hat als Meisterin seit einem Jahr in Kohren-Sahlis einen eigenen Kehrbezirk. So wie viele derer, die bei Krumbholz ebenso in die Schule gingen und danach ihren Weg: „Die sind alle Meister.“ Dass das auf seinen Spannemann, den Chemnitzer Julian Domke, zutrifft, daran zweifelt er nicht. „Wir haben uns gegenseitig gesucht“, sagen beide unisono über ihr schon anderthalb Jahre währendes Miteinander: „In einem zwei-Mann-Betrieb muss man sich einfach verstehen.“ Und geerdet sein, um hoch hinauszukommen.

Von Ekkehard Schulreich