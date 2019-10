Frohburg

In der Nacht zu Donnerstag ist in das Frohburger Feuerwehrhaus eingebrochen wurden. Die Kameraden stellten den Einbruch in das Gebäude in der Altenburger Straße gegen 8.15 Uhr fest.

Bargeldbetrag in dreistelliger Höhe entwendet

Unbekannte hatten in der Nacht eine Seiteneingangstür aufgebrochen und sich so Zutritt zum Gebäude verschafft. Aus einem Schrank entwendeten sie eine Geldkassette mit Bargeld in dreistelliger Höhe, berichtete die Polizeidirektion Leipzig am Freitag.

Von lvz