Einbrecher stehlen „Bärenherz“-Spende im Frohburger Gerätehaus

Frohburg

Große Empörung herrscht in der Frohburger Feuerwehr: Unbekannte waren in der vergangenen Woche gewaltsam in das Gerätehaus eingedrungen und hatten nicht nur die Bier- und Bockwurst-Kasse der Ehrenamtlichen gestohlen, sondern auch einen alten Pulverlöscher, der als Spendenbox für das Markkleeberger Kinderhospiz „ Bärenherz“ dient.

Neue Spenden via Facebook gesammelt

„Die Münzen, die darin übers Jahr gesammelt werden, runden wir immer aus der Kameradschaftskasse auf, um Bärenherz zu unterstützen“, sagt Wehrleiter Lars Kupfer. Damit das Hospiz in diesem Jahr nicht leer ausgeht, richtete Sascha Kranz via Facebook ein Spendenkonto ein, auf dem inzwischen viele eine Summe einzahlten. Dafür sei man dankbar – doch der Einbruch sei eine Frechheit. „Wir sind enttäuscht. Eine Feuerwehr zu schädigen, die dafür da ist, anderen zu helfen, das ist schon ein starkes Stück.“

Wieder wurde versucht in die Freiwillige Feuerwehr Frohburg einzubrechen! Doch diesmal mit Erfolg! Gestohlen wurde nicht... Gepostet von Sascha Kranz am Donnerstag, 24. Oktober 2019

Einbruch schon im September versucht

Und es ist nicht der erste Angriff auf die Frohburger Feuerwehr. Bereits Ende September hatten sich Unbekannte an einer Tür des Depots zu schaffen gemacht. Sie hatten die Tür beschädigt, waren aber nicht ins Haus gelangt. Weil sie in der Nacht zum 24. Oktober mit brachialer Gewalt vorgingen, hatten sie Erfolg. „Ich habe am Morgen bemerkt, dass die Tür offen stand“, sagt Feuerwehrmann Matthias Naumann, der gleich um die Ecke seinen Garten hat und deshalb immer auch einen Blick auf das Gerätehaus. Am Abend zuvor hatten sich die Ehrenamtlichen zu ihrem regulären Dienst getroffen und danach das Gebäude sorgsam gesichert.

>> Lesen Sie auch:

Frohburg erlebte eine ganze Einbruchsserie

Stadtwehrleitung beziffert Schaden auf 3000 Euro

Die Kriminellen drangen nicht nur in den kleinen Aufenthaltsraum ein, sondern auch in den Technikraum, wo sie einen Stahlblech-Schrank aufhebelten. „Wir sind geschockt und fassungslos“, sagt Christopher Martin, der stellvertretende Frohburger Stadtwehrleiter. Besonders ärgerlich sei, dass man nach dem ersten Einbruchsversuch eine neue Tür zwar bereits in Auftrag gegeben hatte, sie aber noch nicht einbauen konnte. Er beziffert den materiellen Schaden auf rund 3000 Euro.

Polizei hat noch kein Ermittlungsergebnis

„Unsere Ermittlungen laufen. Sie führten aber noch nicht zu einem Ergebnis“, sagt Alexander Bertram von der Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig. Ähnliche Einbrüche bei Feuerwehren gebe es immer mal wieder. Allein im vergangenen Jahr wurden im Landkreis mindestens ein halbes Dutzend Fälle zur Anzeige gebracht, so in Borna, Böhlen, Lobstädt und Cannewitz. Lars Kupfer erinnert sich an einen Vorfall vor zwei Jahren: Da brachen Unbekannte den am Kirchplatz abgestellten Pkw eines Kameraden auf und erbeuteten einen Schlüssel zum Depot: „Kurze Zeit später wurde hier eingebrochen.“

Von Ekkehard Schulreich