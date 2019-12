Einbrecher stehlen Rüttelplatte in Frohburg – Zeugen gesucht

Frohburg

Die Polizeidirektion Leipzig sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich in der Zeit zwischen Samstagabend, 18 Uhr, und Sonntagabend, 18 Uhr, in der Streitwalder Straße in Frohburg abgespielt hatte.

Unbekannte Täter hatten dort einen Maschendrahtzaun durchschnitten, um auf ein Baugrundstück zu gelangen. Von dem Gelände entwendeten die unbekannten Täter eine blaue Rüttelplatte, HP3000S, inklusive Fahrvorrichtung und Gummiplatte in einem Wert von etwa 1000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Borna, Tel. (03433) 2440 zu melden.

Von lvz