Einschränkungen auf A 72 zwischen Borna-Nord und Geithain

Borna/Geithain

In der dritten September-Woche wird es auf einem regionalen Abschnitt der Autobahn 72 zu Behinderungen kommen. Genau betroffen ist die Strecke zwischen den Anschlussstellen Borna-Nord und Geithain. Das kündigt Tino Möhring an, Sprecher der Niederlassung Ost bei der Autobahn GmbH des Bundes.

Dort werden vom 13. bis zum 17. September auf beiden Richtungsfahrbahnen Sperrungen einzelner Fahrstreifen vorgenommen. Der Grund dafür sind Arbeiten an Messanlagen sowie Brückenprüfungen, so Möhring weiter. Der Verkehr wird jeweils einstreifig an den Baustellen vorbeigeführt.

Von okz