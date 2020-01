Einsiedels Sicht ist Affront gegen Syhra

Geithain/Syhra

Syhra stagniert. Die Zustandsbeschreibung in der LVZ unter der Überschrift „Dorf, das (fast komplett) dem Adel gehört“ müsse sie leider bestätigen, sagt Gabriele Sporbert, CDU-Fraktionschefin im Geithainer Stadtrat und im benachbarten Theusdorf verwurzelt. „Bürgermeister Frank Rudolph (UWG) bringt es auf den Punkt: Herr von Einsiedel ist ein Verhinderer.“

Der Baron habe sich anno 1989 bei seiner Syhra-Visite einen nachhaltigeren Zuspruch der Besucher des Weihnachtsgottesdienstes erhofft, als er am Ausgang der Kirche Schokolade und Apfelsinen an die Syhraer und Theusdorfer verteilte. „Nicht alle haben das angenommen, hielten es für Almosen, wollten es nicht.“ Was danach geschah oder präziser: unterblieb, habe die Richtigkeit dieser Zurückhaltung eher bestätigt.

Horst-Alexander von Einsiedels Geschichtsschreibung stimme nicht

Gut sei, dass sich Horst-Alexander von Einsiedel via Zeitung öffentlich geäußert habe, so Sporbert. Nicht alles stimme mit der Geschichtsschreibung, in der Chronik „700 Jahre Syhra“ nachzulesen, überein.“

Entsetzen und Verärgerung herrscht darüber, dass von ihm ein ganzes Dorf pauschal unter Generalverdacht gestellt wird – als Einbrecher, Vandalen oder Brandstifter, wenn er von Sachbeschädigungen, Einbrüchen, Bedrohungen, Brandstiftung spreche. Über Jahre und Jahrzehnte unterlassene Investitionen damit zu begründen und so die Dorfgemeinschaft dafür verantwortlich zu machen, sei ein starkes Stück.

Lesen Sie auch: Syhra – ein Dorf, das immer mehr verfällt

Die Mosterei, so die Stadträtin, sei vor 1989 nie in Einsiedelschem Besitz gewesen, sondern wurde in den 1930er Jahren von Familie Rehwinkel, die bereits zuvor in Dresden eine Süßmosterei betrieb, auf dem eigenen Grundstück errichtet. Herr von Einsiedel habe die Mosterei nach der Wende gekauft: „Seitdem verfällt sie, ist überwuchert und stellt eine Gefahr dar.“ Vielen im Dorf stelle sich die Frage nach der zweckgemäßen Verwendung der für das Rittergut geflossenen Fördermittel.

Horst-Alexander von Einsiedel gehört der Großteil der Grundstücke in Syhra. Quelle: Ekkehard Schulreich

Gebäude in Syhra sind der Witterung ausgesetzt

„Es wurden nie Fenster und keine ordentliche, sichere Haustür in das (teilsanierte) Torhaus eingesetzt. Somit stand es offen, der Witterung, dem Ungeziefer und Neugierigen ausgesetzt. Es war zugänglich, ohne ,einbrechen' zu müssen.“ Vor Jahren habe von Einsiedel in Geithain, Dresdener/Ecke Colditzer Straße ein Grundstück gekauft, das ebenso verfalle. Hier sei wohl nur die zugehörige Landwirtschaftsfläche interessant gewesen.

Der Einsiedel'sche Grund, den Ausbau der Kreisstraße in Syhra zu blockieren, sei nur vorgeschoben: Zu behaupten, die Standsicherheit von Torhaus und Kirche sowie einem unterirdischen Gang seien in Gefahr, gehe fehl. Die Idee, die Straße stattdessen über den alten Teichdamm zu führen, sei nicht praktikabel. Die Entscheidung sollte doch den Fachleuten im Landratsamt als dem Baulastträger der Straße überlassen bleiben.

Von es