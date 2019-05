Penig/Langenleuba-Oberhain

Langenleuba-Oberhain verliert seine Landarzt-Praxis: Das Medizinische Versorgungszentrum Rochlitz (MVZ), das hier eine Außenstelle betreibt, hat die Schließung zum 31. Juli angekündigt.

Denise Krenz, Fachärztin für Innere Medizin, ist hier seit Jahresbeginn 2018 tätig. „Die Praxistätigkeit in Langenleuba-Oberhain endet zum 31. Juli. Frau Krenz ist weiterhin im MVZ Rochlitz, Gärtnerstraße 2 in Rochlitz für Sie da“, heißt es auf der Homepage der Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH, die Träger des MVZ ist. Gründe für die Schließung werden nicht genannt. Eine LVZ-Nachfrage bei der Geschäftsführung des Krankenhauses blieb bisher ohne Antwort.

Schließung sorgt derweil für Aufregung in nördlichen Peniger Ortsteilen

Die angekündigte Schließung sorgt derweil für Aufregung in den nördlichen Peniger Ortsteilen, nicht nur in Oberhain selbst, sondern auch in Obergräfenhain, Niedersteinbach und Wernsdorf. Selbst aus dem Südzipfel des Landkreises Leipzig kommen Patienten.

Rund 2000 Menschen sind im Umland zu Hause. Viele von ihnen nutzen die Praxis, die sich seit Jahrzehnten hier befindet. Widerstand formiert sich, Einwohner haben bereits mehr als 600 Unterschriften gegen die Schließung gesammelt. Am Montag wollen sie die Listen vor der Arztpraxis an den Peniger Bürgermeister Thomas Eulenberger ( CDU) übergeben.

Der ist bereits mit der Krankenhaus-Trägergesellschaft, anderen Anbietern und möglichen Partnern im Gespräch, um eine Lösung für die Fortsetzung des Praxisbetriebs vor Ort zu finden. „Ich bin sehr enttäuscht, dass die hausärztliche Versorgung, die auf kurzem Weg gut abgesichert war, wegfallen soll“, sagt Eulenberger.

Rochlitzer MVZ bietet Hausbesuche an

Das Angebot des Rochlitzer MVZs, den Wegfall jetzt durch Hausbesuche kompensieren zu wollen, tröstet und überzeuge wenig. „Gerade weil wir uns nun schon so lange – seit der damalige Landarzt Horst Bartel in den Ruhestand getreten ist – um den Erhalt der medizinischen Versorgung vor Ort bemühen, empfinden wir die Entscheidung als großen Rückschlag.“ Die Bemühungen, das Leben im ländlichen Raum attraktiver zu machen, würden damit unterlaufen. Das, so Eulenberger, werde man „nicht tatenlos hinnehmen“.

Horst Bartel, der seit 1976 in Langenleuba-Oberhain praktizierte, hatte sich 2010 mit 68 Jahren zur Ruhe gesetzt. Damals gelang es, die Krankenhaus-Gesellschaft zu gewinnen, die Niederlassung fortzuführen. Bis Ende 2017 war hier der Mediziner Thoralf Schneider tätig. Die durchschnittliche medizinische Versorgung in der Praxis und durch Hausbesuche liegt bei rund 650 Fällen pro Quartal – eine Zahl, die der Träger selbst nennt und die seit Jahren annähernd konstant ist.

Kommentar: Arztpraxis ist wichtig für Oberhain Als 1976 in Langenleuba-Oberhain, größtes Dorf im damaligen Kreis Geithain, der Mediziner Horst Bartel ansässig wurde und eine Praxis eröffnete, war das ein Gewinn. Sie gehörte fortan zum Dorf wie die LPG und die Kirche, wie die Geschäfte und der Sportverein, wie Kindergarten und Schule. Sie stand ganz pragmatisch für etwas, das damals soziale Errungenschaft hieß. Als der Landarzt in bestem Sinne sich mehr als drei Jahrzehnte später zur Ruhe setzte, war für viele klar: Die Praxis darf nicht geschlossen werden. Zu denen, die sich damals um ein neues Modell kümmerten, gehörte die Stadt Penig. In der Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH fand sie einen Partner. Das Modell einer Außenstelle des Medizinischen Versorgungszentrums schien aufzugehen – nicht nur in Langenleuba-Oberhain, sondern auch im Kohrener Land und im Leipziger Südraum etwa, wo Krankenhäuser oder private Unternehmer Ärzte anstellen, um Mediziner vor Ort zu halten. In Oberhain könnte diese Erfolgsgeschichte nun abrupt enden. Die Zahl der Ärzte im ländlichen Raum wird sich in den kommenden Jahren ohnehin reduzieren – schon allein aus Altersgründen. Gegenden, die jetzt schon knapp oder bereits unzureichend versorgt sind, drohen, vollends ins Hintertreffen zu geraten. Leidtragende sind die, die nicht mobil sind. Ein Problem haben aber auch Kommunen selbst, denn nicht nur gute Straßen und schnelles Internet sind wichtige Indikatoren für Lebensqualität, sondern auch Kindergärten, Schulen und Ärzte. e.schulreich@lvz.de

Von Ekkehard Schulreich