Eisernes Ehepaar Dörr feiert in Geithain im engsten Kreis

Auf dem Tanzsaal – wo sonst? – in Niedergräfenhain lernten sie sich kennen. Und seit 65 Jahren sind sie verheiratet: Hanna und Fritz Dörr haben in Geithain am 21. April ihre eiserne Hochzeit begangen. Feiern können sie das bemerkenswerte Jubiläum corona-bedingt nur im engsten Familienkreis. Niederdrücken lassen sie sich deshalb nicht, zumal beide bereits geimpft sind. Zu den ersten Gratulanten zählte am Morgen Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG).

Baumschule Niedergräfenhain mit aufgebaut

Lebensmittelpunkt beider war über Jahrzehnte Niedergräfenhain, wo Hanna aufwuchs, wo beide in der Baumschule tätig waren und im dazugehörenden Wirtschaftshof wohnten. „Auf den Tag genau 60 Jahre“ habe er in der Baumschule gearbeitet, sagt der Jubilar (89). Geboren in Eula, begann er im ersten Friedensjahr nach dem Krieg in Rötha, wo sich das Unternehmen damals noch befand, seine Lehre. Er baute den Standort Niedergräfenhain mit auf, wurde Meister, bildete mehr als 100 Lehrlinge aus. Hanna (84) wechselte von einem Textilbetrieb in Burgstädt bald in die Betriebsküche der Baumschule.

Freude an der Familie und am Garten

Vor 20 Jahren zog das Paar, das drei Töchter, vier Enkel und vier Urenkel hat, in die Geithainer Innenstadt ins Haus von Tochter Antje. „Sie sind Stehaufmännchen, beide. Das ist bewundernswert“, sagt diese. Vom Gärtnern können sie auch im hohen Alter nicht lassen. Die Parzelle in Niedergräfenhain zu bewirtschaften, Gemüse zu ziehen, ist ihnen Lebenselixier wie die Zeit mit ihrer großen Familie.

