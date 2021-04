Energetische Sanierung: Zeitdruck auf der Narsdorfer Schul-Baustelle

Geithain/Narsdorf

Die sprichwörtliche Klinke können sich die Bauleute auf der Narsdorfer Campus-Baustelle aus mindestens zwei Gründen nicht in die Hand geben: Der entkernte Plattenbau der viele Jahre leer stehenden Mittelschule, der jetzt für die Grundschule hergerichtet wird, hat zurzeit im Inneren weder Türen noch Klinken. Zum Zweiten haben die verschiedenen Gewerke alle Hände voll zu tun, um im ambitionierten Zeitplan zu bleiben. Der nennt den 20. September als Fertigstellungstermin. Doch Geithains Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG) will das noch eher schaffen und drückt aufs Tempo.

Unter den Decken werden Kabelstränge verlegt. Quelle: Jens Paul Taubert

Rudolph: „Hartes Ziel heißt Schulanfang“

Die Grund-Installationen sind so weit abgeschlossen. Der Innenausbau ist in vollem Gang. Trockenbauer, Elektriker, Heizungsbauer, Sanitärtechniker, Maler sind auf den Fluren und in den Zimmern des Gebäudes zugange. Das war vor drei Jahrzehnten, im Sommer 1991, in Betrieb gegangen und hatte damals die Unterrichtsbedingungen für die Schüler aus Narsdorf, Rathendorf, Ossa und umliegenden Orten entscheidend verbessert.

Seit 2003 die Mittelschule schloss, wird im Wesentlichen nur noch der Grundschul-Trakt genutzt. Das will die Stadt Geithain nun ändern. Die Grundschule zieht in wenigen Monaten um in das sanierte Mittelschul-Gebäude. Dort findet zudem der Hort großzügige Möglichkeiten. „Das ganz harte Ziel heißt Schulanfang“, sagt Rudolph. Soll heißen: neues Schuljahr, neues Haus. Restarbeiten, etwa im Außenbereich, könnten auch erfolgen, wenn die zurzeit nach Geithain ausgelagerten Klassen zurückgekehrt seien.

Prüfender Blick auf die Pläne: Oberbürgermeister Frank Rudolph auf der Campus-Baustelle in Narsdorf. Quelle: Jens Paul Taubert

Stadt hofft auf Nachschlag bei der Förderung

Rund 2,4 Millionen Euro soll das Bauvorhaben kosten. Drei Viertel der Investition sind Fördermittel, die die Stadt über das Programm Vitale Dorfkerne akquirieren konnte. Allerdings ging die Kommune ursprünglich davon aus, mit zwei Millionen Euro fürs Projekt hinzukommen. Doch beim detaillierten Planen ergaben sich erhebliche Mehrkosten. „Wir bemühen uns um eine Aufstockung der Fördermittel“, sagt Kerstin Jesierski von der Bauverwaltung der Stadt. Der nötige Antrag sei bereits im Herbst des vergangenen Jahres gestellt worden.

Die Grundschule nutzt im Haus künftig drei Etagen. Im Erdgeschoss befinden sich Speiseraum und Küche, Werkraum und technische Räume. In den beiden Geschossen darüber wird unterrichtet. Die dritte Etage ist dem Hort vorbehalten. Die Kapazität von 50 Plätzen wird um rund die Hälfte aufgestockt, um der wachsenden Nachfrage zu entsprechen. Ein Teil der Hortkinder wurde bisher in der Schule betreut; sie und die Hortkinder der Rathendorfer „Wurzelbude“ und der Narsdorfer „Rasselbande“ finden demnächst unter einem Dach mit der Schule ein geräumiges Domizil.

Schüler sind nach Geithain ausgelagert

Aktuell sind die Narsdorfer Grundschüler im Klassenverband nach Geithain ausgelagert. Unter dem Dach der Paul-Guenther-Schule fanden sie und ihre Lehrer ein Ausweich-Quartier. „Das läuft sehr gut. Mir sind keine Klagen bekannt“, sagt Stadtchef Rudolph, wissend, dass einige Eltern Vorbehalte hegten gegen diesen Umzug auf Zeit. Aber Unterrichten und Bauen auf engstem Raum, das hätte sich kaum vertragen. „Auch der Busverkehr funktioniert. Da hat uns der Landkreis unterstützt“, so der Oberbürgermeister. Die Kommune trägt die Kosten für jene Schüler, die sonst keinen Schulbus benutzen müssten.

Inzwischen ist der Campus auch eingerüstet. In der nächsten Woche sollen die Arbeiten an der Fassade und am Dach beginnen. Bis auf den Sonnenschutz an der Südseite und die Treppengeländer im Inneren sind alle Aufträge bereits ausgeschrieben und vergeben. Rudolph: „Wir liegen im Zeitplan und setzen alles daran, dass es so bleibt.“ Mit der Entkernung des Hauses war Mitte Januar begonnen worden. Ende Februar rückten die ersten Handwerker an.

Von Ekkehard Schulreich