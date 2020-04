Erdbeer-Saat: Benndorfer Bauer setzt auf Humus aus Braunkohle

Frohburg/Benndorf

Die Erdbeeren, die in den nächsten Jahren reifen sollen, muss der Benndorfer Landwirt Tobias Karte bereits jetzt in den Boden bringen. In der Woche nach Ostern legte er das neue Erdbeerfeld für die Ernten 2021 und 2022 an. Es wird mit knapp zwei Hektar etwas größer als das in den vergangenen Jahren, immer verbunden mit einem Mais-Labyrinth, das Jahr für Jahr über den Sommer mehrere Hundert Besucher anzieht.

Auf knapp zwei Hektar kommen jetzt die Pflanzen in den Boden. Quelle: Jens Paul Taubert

Vorkehrungen treffen gegen Trockenheit

„Was bleibt, ist die Sortenvielfalt. Es gibt alte Bekannte wie die Vima Zanta oder Manille und einige Neue wie Magnum oder Malling Allure“, sagt Karte, der den kleinen Familienbetrieb leitet. Nicht wieder angebaut habe er Sorten, die geschmacklich nicht überzeugen konnten oder aber in der Pflanzenentwicklung enttäuschten. Dabei spiele jene Krise eine Rolle, die gegenwärtig hinter Corona zurück trete in ihrer öffentlichen Wahrnehmung: die extreme Trockenheit, die sich nach zwei schweren Jahren wohl auch 2020 fortsetzen werde.

„Da Bewässerung leider keine machbare Option ist, versuchen wir die Fähigkeit des Bodens, Wasser zu speichern, zu erhöhen.“ Deshalb habe man mit der Pflanzung ein Dauerhumus-Konzentrat ausgebracht, das in der Lage sei, Wasser und Nährstoffe länger zu halten. Die Krux: Dieses Material muss direkt in den Wurzelbereich der Pflanzen gebracht werden. Deshalb wurde eine alte Sämaschine umfunktioniert. Im Heck des Traktors folgte in den gleichen Spuren die Erdbeer-Pflanzmaschine.

Tobias Karte setzt auf mehr Wasser im Boden. So sieht der besondere Humus aus. Quelle: Jens Paul Taubert

Dauerhumus basiert auf Braunkohle

Das Besondere an diesem Dauerhumus ist seine Ausgangsbasis: Braunkohle. „Andere holen Kohle aus dem Boden, wir bringen sie wieder dahinein“, sagt Karte. Aber trotz aller Raffinessen und technischer Feinheiten bleibe beim Erdbeerpflanzen essenziell: die Mithilfe vieler fleißiger Hände. „Und da gab es auch dieses Jahr wieder einen Mix aus alten Hasen und neuen Talenten. Und wenn es jetzt noch ordentlich regnen würde...“

Von Ekkehard Schulreich