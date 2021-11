Erfolgreiche Feuerwehr Eschefeld: Depot saniert – Kindergruppe gegründet

Frohburg/Eschefeld

Ein nahezu neues Domizil hat jetzt die Eschefelder Feuerwehr. Dabei war der Bau eines Depots, integriert in die alte Schule, trotz mehrfacher Anläufe gescheitert. Deshalb möbelten die Ehrenamtlichen seit dem Frühjahr ihr altes Gerätehaus auf. Was sie motivierte: die Ankunft eines neuen Tanklöschfahrzeuges.

Innen und außen alles neu

Dass das Gebäude 1974 errichtet worden war, also knapp ein halbes Jahrhundert alt ist, sieht man ihm nicht – mehr – an. Das Dach, durch das es jahrelang hereinregnete, ist neu. Die Tore leuchten in sattem Rot. Im Inneren der Geruch von Farbe: Die zuvor von Feuchtigkeit gezeichneten Wände, in denen die Elektrik neu verlegt wurde, sind gespachtelt und gestrichen. Der Fußboden glänzt. An zwei Wänden reihen sich Bänke mit Garderoben; hier ist die Einsatzkleidung griffbereit verstaut. Für Spinde reicht der knapp bemessene Raum nicht. Doch die Verbesserungen sind offenkundig.

Das Depot, bevor es zur Baustelle wurde. Es in die alte Schule zu integrieren, ist an den Hürden des Denkmalschutzes gescheitert. Quelle: Feuerwehr

Bürgermeister von Wehr überrascht

„Alles ist jetzt sauber und ordentlich. An der Größe des Hauses können wir nichts ändern“, sagt Wehrleiter Heiko Mühling. Rund 1100 unentgeltliche Arbeitsstunden leisteten die Eschefelder Kameraden. Einen Teil des Materials finanzierte die Stadt Frohburg; den anderen brachten die Brandschützer über Sponsoren und Spenden auf.

Um die Aktivitäten machten sie wenig Aufhebens. Umso mehr sorgten sie bei Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW), als alles fertig war, für einen Aha-Effekt. „Das Ergebnis hat ihn überzeugt“, so Mühling. „Und sein Nachfolger Karsten Richter sieht das genauso. Der war auch schon da.“

Umnutzung der Schule gescheitert

Über viele Jahre hatte sich die Kommune darum bemüht, die benachbarte alte Schule ganz für Feuerwehr-Zwecke nutzen zu können. Die theoretische Ausbildung findet dort statt. Platz für Fahrzeuge und Technik wäre auch gewesen, hätte eine Seite entsprechend umgebaut werden dürfen. Das durchzusetzen, scheiterte an Denkmalschutz-Behörden und an der unmittelbaren Nähe zum Friedhof.

„Mit der räumlichen Trennung haben wir leben gelernt“, sagt Heiko Mühling. Die Investition in die Halle habe die Wehr aber nicht länger hinausschieben können und wollen. Schließlich wurde im Sommer der W-50-Tanker aus den 1980er-Jahren ersetzt. Ein modernes Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (trotz dieser Typ-Ziffer mit 5500 Liter Löschwasser an Bord) wurde in Dienst gestellt.

Tanker für Eschefeld und Kohren-Sahlis

Seinen Platz hat es neben dem Fahrzeug des Katastrophenschutzes. Der Mannschaftstransporter, den die Wehr auf eigene Kosten besorgt hatte, parkt unter einem anderen Dach. „Der neue Tanker ist wichtig für das große Frohburger Stadtgebiet. Wir haben mancherorts ja Defizite in der Löschwasser-Versorgung“, sagt Mühling, der zugleich Stadtwehrleiter ist.

Zeitgleich mit den Eschefeldern erhielt die Kohren-Sahliser Wehr ein baugleiches Fahrzeug, gefördert und als Sammelbestellung über den Landkreis Leipzig beschafft. Der W 50 wird im Übrigen nicht verschrottet, sondern als Traditionsfahrzeug aufbereitet.

Kinderfeuerwehr ist der neue Stolz

Neu ist nicht nur all das: Seit dem Sommer gibt es in Eschefeld für die Jüngsten eine Kinderfeuerwehr. Mit 15 Mädchen und Jungen ist sie größer als die etablierte Jugendwehr. „Wir müssen am Ball bleiben, was den Nachwuchs betrifft. Aber da bin ich optimistisch“, sagt Mühling.

Nicht nur weil aus der Jugend immer wieder Einsatzkräfte nachrücken. Es gelinge auch, mitten im Leben Stehende quasi als Seiteneinsteiger zu gewinnen. Ein Vorteil bei ihnen: „Sie haben Ausbildung, Beruf, meist Familie. Da ist vieles schon geklärt, und wir können langfristig auf sie zählen.“ 35 Einsatzkräfte zählt die aktive Truppe. 22 von ihnen sind Atemschutzgeräteträger, entscheidend bei Einsätzen in verqualmten Gebäuden.

Gefahrgutzug unterstützt im Katastrophenfall

Mit dem Brand im Campingpark Pahna im Mai und dem Feuer eines Wohn- und Geschäftshauses in der Frohburger Innenstadt im Februar waren die Eschefelder gemeinsam mit anderen Wehren in diesem Jahr bei zwei großen Einsätzen gefordert. Feld- und Waldbrände hielten sich in Grenzen, ebenso Einsätze nach Unfällen, etwa auf der Autobahn 72, so der Wehrleiter. Rund ein Drittel der Alarmierungen betreffe den Gefahrgutzug Süd des Katastrophenschutzes, den die Eschefelder gemeinsam mit Frohburg und Prießnitz stellen.

Von Ekkehard Schulreich