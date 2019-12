Erlöse vom Dolsenhainer Weihnachtsmarkt für einen guten Zwecke

Frohburg/Dolsenhain

Sich selbst und damit anderen Gutes tun in der Vorweihnachtszeit: Für die Dolsenhainer ist das seit Jahren Programm. Ihr kleiner, von mehreren Familien organisierter Adventsmarkt erbrachte in diesem Jahr eine Spendensumme von stolzen 1478,82 Euro – und das trotz etwas weniger Besuchern als in den vergangenen Jahren.

„Wir haben uns entschlossen, die volle Spendensumme an die Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig zu übergeben, da wir von deren Arbeit und Engagement begeistert sind“, sagt Frank Welker namens der Organisatoren und Helfer der Veranstaltung. Die Übergabe soll nach Weihnachten persönlich erfolgen. Über Jahre hatten die Dolsenhainer das Kinderheim in Burgstädt mit Spenden unterstützt. Jetzt sei es an der Zeit, einen anderen Partner zu unterstützen, dessen Arbeit man ebenso zu schätzen wisse.

Viele Helfer trugen zum Erfolg in Dolsenhain bei

Für die musikalische Umrahmung des Weihnachtsmarktes in der Dorfmitte sorgte eine Abordnung der Kapelle „De Kuch’n Lunzner“; die Musiker bewegten auch zum Mitsingen von Weihnachtsliedern. Neben vielfältiger Gastronomie gab es eine große Tombola mit 500 Preisen. Die Lose waren nach zwei Stunden restlos ausverkauft. An Ständen angeboten wurden Räucherwaren, Honig und Holzprodukte wie Bänke und mit der Kettensäge geschnitzte Figuren – alles aus Dolsenhainer Produktion.

Der Weihnachtsmann wurde traditionell von den Kameraden der Frohburger Feuerwehr zum Markt chauffiert. „Es war eine absolut gelungene Veranstaltung. Wir erhielten wieder viel Lob und Zuspruch von den Besuchern“, so Welker. Das motiviere jedes Mal aufs Neue, diesen Markt zu gestalten. Möglich werde der nur dank vieler Helfer, der Feuerwehr Frohburg, den Spendern für die Tombola, der Stadtverwaltung Frohburg und der Kohrener LandPflege GmbH.

Von es