Erste Haltestelle für Bad Lausicker Stadtbus eingeweiht

Bad Lausick

Knapp zwei Wochen vor dem Start des Bad Lausicker Stadtbusses wurde am Montag eine von 13 neuen Haltestellen übergeben –18 sind es insgesamt. Das Bläserquartett der Sächsischen Bläserphilharmonie sorgte für die Begleitmusik des Festaktes, zu dem Landkreis Leipzig, MDV, Stadt Bad Lausick und Regionalbus Leipzig GmbH an die Haltestelle Medianklinik eingeladen hatten. Der Stadtbus wird am 7. Dezember ab 14 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt vorgestellt. Nach Fahrplan verkehrt er ab 15. Dezember. Er verbindet den Westteil der Stadt via Bahnhof mit dem Kurviertel, den Reha-Kliniken, der Bläserakademie, dem Neubaugebiet, dem „Riff“.

Regionalbus-Mitarbeiter Jörg Mai brachte den Fahrplan an. Die Vertreterinnen der Kliniken und der Bläserakademie erhielten welche für ihre Einrichtungen. Quelle: Jens Paul Taubert

Zäsur in der Stadtgeschichte

„Nach über 900 Jahren Stadtgeschichte sind wir dann in der Lage, die Leute von A nach B zu bringen“, schlug Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) einen weiten Bogen. Der Stadtbus, dessen Name auf dem Weihnachtsmarkt bekannt gegeben werde, erhöhe die Lebensqualität. Und: „Damit können wir aktiv dem neuen Klima-Bewusstsein Rechnung tragen.“

Nicht nur Einwohner zum Einstiegen motivieren

Für Kultusamtsleiterin Iris Bode ist es entscheidend, dass viele den Bus auch nutzten. In Grimma habe man gute Erfahrungen gemacht, und auch Verbesserungen in der Geithainer Region und im Neuseenland würden angenommen. „Wir brauchen für den Erfolg aber nicht nur die Bürger, sondern auch die Unternehmen“, sagte sie. An die werde man gezielt heran treten, um Mitarbeiter für eine Bus-Nutzung zu gewinnen.

Reha-Patienten kommen nun flexibel in die Innenstadt

„Für unsere Patienten, die nicht gut zu Fuß sind, ist es eine Erleichterung, um in die Stadt zu kommen. Bislang nutzten sie bei Bedarf den Gästebus“, meinte Birgit Gebler, kaufmännische Leiterin der Medianklinik. „Durch den Stadtbus sind sie mobiler und flexibler“, bestätigte Nicolle Schober, Verwaltungsleiterin von Sachsenklinik und Haus Herrmannsbad. Sie hoffe, dass die Busse reichten, um die Konzertbesucher zu transportieren, sagte Gabriele Hegner, Geschäftsführerin von Bläserphilharmonie und Bläserakademie – um zu fragen: „Wohin kommt denn eigentlich unsere Haltestelle?“

Kleinbusse haben WLAN an Bord

Unmittelbar an das Musikhaus am Kurpark. Entscheidend sei, Menschen zu überzeugen, die Busse zu nutzen, sagte Regionalbus-Geschäftsführer Andreas Kultscher. Deshalb erreiche jeder in maximal 300 Metern Entfernung eine Haltestelle – so sehe es das Projekt „Muldental in Fahrt“ vor. Der Taktfahrplan sei mit den Zügen nach und aus Leipzig abgestimmt. Zum Einsatz kämen zwei barrierefreie Kleinbusse mit kostenlosem WLAN an Bord.

Für den Bad Lausicker Stadtbus gilt ein spezieller Stadttarif. Erwachsene zahlen pro Fahrt 1,60 Euro. Die Tageskarte gibt es schon für 3,10 Euro. Rentner können ein Monats-Abo nutzen. Die Linie A verkehrt montags bis donnerstags halbstündlich zwischen 5.30 und 20 Uhr, freitags bis 23 Uhr, sonnabends stündlich von 8.30 bis 23 Uhr und sonntags stündlich von 9.30 bis 20 Uhr.

Von Ekkehard Schulreich