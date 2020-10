Erster Advent: Weihnachtsmarkt in Geithain fällt aus

Groitzsch

Der Gewerbeverein Geithain sagt seine zweite große Veranstaltung in diesem Jahr ab. Angesichts der Corona-Lage hat sich der Vorstand „zum Schutz aller dafür entschieden, den Weihnachtsmarkt nicht zu organisieren“. Das teilt die Vorsitzende Manuela Bellmann mit. Unter den Auflagen könne er nicht finanziell und personell abgesichert werden. Sie hat die Vereinsmitglieder per E-Mail über den Beschluss informiert, weil die aktuellen Beschränkungen keine zeitnahe Mitgliederversammlung zulassen, schreibt sie.

Gewerbeverein verzichtet auch auf „Sparversion“

Verworfen hat das Gremium auch eine kleine Variante, die die Gewerbetreibenden noch bis zur vorigen Woche mit dem Bürgermeister diskutiert hatten. Demnach sollten wenigstens zwei Buden auf dem Markt über die gesamte Adventszeit gemeinsam mit anderen Vereinen der Stadt für Roster- und Glühweinverkauf betrieben werden. Das „halten wir nicht mehr für durchführbar“, so Bellmann weiter.

Sonntagsöffnung der Geschäfte „wenig zielführend“

Und der Vorstand sehe es ebenso wenig als sinnvoll und zielführend an, die Geschäfte am ersten Adventssonntag (29. November) zu öffnen. Allerdings könnte das noch einmal zu überdenken sein, wenn eine Mehrheit der Mitglieder eine andere Meinung zurückmeldet. Was über Telefon und E-Mail passieren sollte, weil der Verein schließlich auf das für den 17. November geplante gemeinsame Martinsgansessen verzichtet.

Stadt sucht Weihnachtsbaum für den Markt

Zumindest aber soll es auf dem Geithainer Markt einen schönen Weihnachtsbaum geben. Die Stadtverwaltung hat Baumbesitzer aufgerufen, ein etwa zehn Meter hohes Exemplar kostenlos zur Verfügung zu stellen. Den Aufwand für Fällen und Transport übernimmt die Stadtkasse. Mögliche Spender werden gebeten, sich bis zum 6. November im Bürgerbüro zu melden (Telefon 034341/4660).

Von Olaf Krenz