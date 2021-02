Es fehlt das Geld: Gehweg in Beucha noch nicht geplant

Bad Lausick/Beucha

Dass an die Staatsstraßen-Ortsdurchfahrt in Beucha ein Gehweg gehört, darin stimmen der Steinbacher Ortschaftsrat und der Bad Lausicker Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) überein. Die vom Verkehr auf der viel befahrenen Trasse Bad Lausick – Kitzscher genervten und gefährdeten Beuchaer ohnehin. Über den Bau zu entscheiden haben sie allesamt nicht. Die Verantwortung liegt beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), also im sächsischen Wirtschaftsministerium. Dort, so hieß es schon Ende 2019 in einem Schreiben an den Bundestagsabgeordneten Lars Herrmann (ursprünglich AfD, jetzt parteilos), würde man sich an der Finanzierung beteiligen. Bad Lausick solle das aber planen.

Ortschaftsrat mobilisierte Bundestagsabgeordneten

Hat das die Stadt denn inzwischen gemacht? Das wollte jetzt Ortsvorsteher Falk Noack wissen. Hultsch musste passen. Noack konstatierte: „Das ist natürlich bitter und hat für Unverständnis vor allem bei den Beuchaern Ortschaftsräten gesorgt.“ Schließlich habe sich der Ortschaftsrat damals stark gemacht, Herrmann nach Beucha zu holen und ihm die Misere vor Augen zu führen. Die damalige Zusage aus Dresden, man würde sich an den Kosten beteiligen, wenn die Stadt die Sache in die Hand nähme, betrachtet der Ortsvorsteher immerhin als eine Chance, die man nicht ungenutzt lassen sollte.

Bürgermeister: keine Zusage zu zahlen

„In dem Brief steht nicht, dass sie irgendwas bezahlen“, kontert Michael Hultsch den Vorwurf und dämpft – gestützt auch auf die Erfahrungen mit Landesbehörde und Ministerium in den zurück liegenden Jahren - die Erwartungen. Er habe das Ganze aufgefasst „als prinzipielle Bereitschaft, mitzuziehen“. Dabei könne es ja nicht allein um den Fußweg gehen, denn: „Es gibt keine Borde, keine Straßenentwässerung, nichts. Wie können wir da einfach einen Fußweg bauen.“

„Das hauptsächliche und für das Empfinden der Bürger entscheidende Defizit scheinen die fehlenden Gehwege zu sein“, so formulierte es das Wirtschaftsministerium seinerzeit an Lars Hermann. „Für den Bau der Gehwege ist die Stadt Bad Lausick zuständig. Daher befürworten wir den nun vorgelegten Vorschlag des Lasuv, dass die Gemeinde federführend einen Gehweg-Bau plant und sich der Freistaat Sachsen finanziell beteiligt. Sowohl das Landratsamt als auch die zuständige Niederlassung Leipzig des Lasuv sind gern bereit, das weitere Vorgehen mit der Gemeinde zu besprechen.“

Stadt will Planung anschieben

„Wir machen eine Planung. Das können wir vielleicht in diesem Jahr schaffen“, sagt der Bürgermeister. Doch vieles sei zu bedenken: die Wegeführung, Eigentumsrechte an Grundstücken, Ausbau-Prämissen für die Fahrbahn selbst. Um den Weg zu finanzieren, setzt Hultsch besser nicht auf Landes-Mittel, sondern auf die Leader-Förderung der Region Leipziger Muldenland: „Von Dulig kommt eher nichts.“

Förderung für vieles steht in den Sternen

Dieser Eindruck verstärkte sich auf der Sitzung des Technischen Ausschusses am Donnerstagabend. Für vier vor Jahren fristgerecht eingereichte Förderanträge für Straßenbauprojekte stehen die Zusagen weiter aus. Das betrifft die Postgasse Lauterbach, die Hintere Dorfstraße in Etzoldshain, Am Mühlteich und die Angerstraße in Bad Lausick. Nun frage das Land an, so Hultsch, ob man an allen vier Vorhaben überhaupt festhalten wolle. Für ihn ein Affront. Dazu passt das Beispiel des lange schon geforderten Radweges entlang der B 176 von Ballendorf nach Bad Lausick. Hier haben Lasuv und Stadt einen Vertrag über die Vorplanung unterschrieben. Heißt, die Kommune springt für das Land ein, um absehbar zum Ziel zu kommen. Allerdings: „Das Lasuv hat uns gestoppt. Wir können die Planung nicht beauftragen.“ Es fehlt – am Geld.

