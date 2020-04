Eschefeld: Erste Rauchschwalben sind da – so kann man ihnen helfen

Frohburg

Die ersten Rauchschwalben des Frühjahrs 2020 wurde an den Teichen bei Eschefeld und Haselbach am 25. März gesichtet. Auf den Höfen im Kohrener Land kehrten Vorboten am zweiten April aus ihrem Winterquartier jenseits des Äquators zurück. „Wir rechnen damit, dass ein größerer Teil der Rauchschwalben über Ostern eintrifft - wenn das Wetter wechselt und der Wind dreht“, sagt Tomas Brückmann, Schwalben-Experte der Grünen Liga, der die Tiere seit Jahren zwischen Dölitzsch und Benndorf betreut und beobachtet. Nach zwei sehr trockenen und deshalb schwachen Jahren hoffe er auf ein besseres für die Rauchschwalben.

Rauchschwalben reisen bis Anfang Mai an

„Die ersten Vögel sind in Afrika Mitte März gestartet. Das zeigten Lokatoren, mit denen wir einige der Tier ausrüsten konnten“, so Brückmann. Je nach Wind- und Strömungsverhältnissen benötigten die Schwalben zwei bis vier Wochen für die Reise. Bis Anfang Mai dürften die meisten zurück sein, Nachzügler Anfang Juni. Dass manche sich Zeit ließen, sei ebenfalls belegt: Ein noch im Mai in der Toskana beringter Vogel wurde im August desselben Jahres in Benndorf bei der zweiten Brut angetroffen.

Jetzt die Tore öffnen für die Schwalben

Wer Rauchschwalben eine Heimat geben wolle, müsse sich jetzt entscheiden, sagt Brückmann: Und bestimmte Türen und Fenster offen oder konsequent geschlossen halten. Insektizide und Holzschutzmittel verböten sich. Wo im vergangenen Sommer Nester abfielen, empfehle es sich, Nisthilfen aus dem Fachhandel zu montieren. „Wo viele Fluginsekten sind, sind viele Schwalben.“ Extensive Tierhaltung mit Misthaufen, blütenreiche Wiesen oder ein naturnaher Gartenteich kämen den Schwalben entgegen.

Vögel mit Lokatoren gesucht

Ab Mitte Mai werden Brückmann und Mitstreiter wieder in den Dörfern des Kohrener Landes und an den Eschefelder Teichen unterwegs sein, um die Bruten zu sichten und Vögel zu beringen. „Wir versuchen, möglichst viele der 22 mit Lokatoren ausgestatteten Tiere wiederzufinden“, sagt Brückmann. Die winzigen Datenträger, die dank Unterstützung der Kultur- und Umweltstiftung der Sparkasse Leipzig im vergangenen Jahr angebracht wurden, sollen detailliert Aufschluss über das Zugverhalten der Rauchschwalbe bringen.

