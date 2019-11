Eschefelder Feuerwehr organisiert Herbstfeuer

Frohburg/Eschefeld

Zum vierten Mal lud die Freiwillige Feuerwehr Eschefeld die Menschen ihres Dorfes ans Herbstfeuer ein. 250 Besucher genossen die Geselligkeit am Feuer und wärmten sich am Glühwein. „Auch die Kinder waren mit Freude dabei und konnten an der Feuerschale mit den Eltern oder Großeltern Knüppelkuchen backen“, sagt Hartmut Reinelt namens der Veranstalter.

Gute Musik vom Dach des Feuerwehrautos rundete das Fest ab. Die Osterland Agrar GmbH stellte den Platz zur Verfügung und schichtete das Feuer auf. Alle Interessierten können sich auf den Gründonnerstag 2020 freuen: Dann findet das Eschefelder Osterfeuer statt.

Von es