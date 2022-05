Rötha/Espenahin

Am Wochenende dürfte der Röthaer Ortsteil Espenhain alle seine Rekorde gebrochen haben, wenn es um Besucherzahlen eines Volksfestes geht. Mehrere Tausend Gäste strömten von Freitag bis Sonntagabend auf den Sportplatz, um das Jubiläum „700 Jahre Ersterwähnung“ des Dorfes zu feiern.

„Endlich ist wieder was los, endlich können wir wieder was erleben“, sagte Familie Schmidt, die aus Leipzig angereist war, um Espenhain kennenzulernen. Und um mal wieder bei einer Riesenfete dabei zu sein.

Drei-Tage-Party mit vielen Organisatoren

Für den Andrang an den drei Tagen sorgte ein Rundum-sorglos-Paket mit unzähligen Höhepunkten, für das die unzähligen Organisatoren verantwortlich zeichneten. Zu der Truppe gehörten unter anderem der Ortschaftsrat, der Sportverein Espenhain sowie die Feuerwehr und Jürgen Frisch, der ehemalige Espenhainer Bürgermeister. Sie alle stellten eine Riesenparty auf die Beine, die am Wochenende ihresgleichen suchte.

Freitag Kultur, Sonnabend Vereine, Sonntag Oldtimer

Während am Freitag ein Lampionumzug und ein Cocktailabend mit Filmvorführung die ersten Besuchermassen anlockten, ging es am Sonnabend den ganzen Tag über turbulent zu. Kein Wunder, schließlich präsentierten sich zahlreiche Vereine und zeigten, was sie drauf haben. Die Grundschule richtete ihren Dörferwettkampf aus, und Schausteller konnten sich vor Kindern und Jugendlichen kaum retten.

Der Karneval Club Rötha hat zum Bierglasschieben eingeladen. Quelle: Julia Tonne

Auch am Sonntag herrschte dichtes Gedränge auf dem Festgelände. An den Ständen, wo es Bratwurst, Bier und Co. gab, waren die Schlangen so lang, dass die hungrigen Besucher zuweilen 15 bis 20 Minuten anstanden, um das Ersehnte zu bekommen.

Besonders begehrt: eine Nudelpfanne, die die Event-Gastro aus Oelzschau kredenzte. Ab 10 Uhr rannten die Gäste sprichwörtlich dem Stand die Bude ein. Schon 13 Uhr guckten die, die noch nicht an der Reihe waren, dann in die Röhre – oder vielmehr in eine leere Pfanne. „150 Kilogramm Nudeln haben wir verkocht. Die waren so schnell weg, so schnell konnten wir gar nicht gucken“, erzählte Jens, der den Stand betreute.

Auf dem gesamten Gelände des Sportvereins Espenhain herrscht das Wochenende über dichtes Gedränge. Quelle: Julia Tonne

460 historische Fahrzeuge zu bestaunen

Rund um die Bühne herrschte ein Kommen und Gehen. Die vielen Auftritte von Blasorchester, Tänzern und Bands – unter anderem „Romantika“ aus Rötha – füllten die Zuschauerränge unentwegt. Wer einen Sitzplatz ergatterte, konnte sich glücklich schätzen. Denn selbst die Stehplätze vor der Bühne waren rar.

Wer dem Gedränge zeitweise entfliehen wollte, fand auf dem Sportplatz an sich etwas mehr Ruhe. Denn obwohl fast 460 Teilnehmer zum Oldtimertreffen gekommen waren, blieb zwischen den historischen Vehikeln noch jede Menge Platz, um zu entspannen und um mit den Eigentümern der „Schätze“ zu fachsimpeln. „Wir haben ja mit vielen Oldtimern gerechnet, aber dass es 460 werden, hätten wir nie gedacht“, sagte Frank Steinbach, Vorsitzender des ausrichtenden Oldtimervereins Kohren-Sahlis.

Jens Hanke, stolzer Eigentümer einer Wolga M 21, ist aus Leipzig-Lindenthal gekommen. Quelle: Julia Tonne

Rat Rod lässt Herzen der Besucher höher schlagen

Einer derjenigen, die sich das Oldtimertreffen nicht entgehen ließen, war der Altenburger Stefan Enzmann. Er war mit einem Gefährt gekommen, das sämtliche Blicke auf sich zog – mit einem Mix aus Wolga, Chevrolet und anderen Fahrzeugen. „Hier ist irgendwie alles verbaut, was historische Autos so zu bieten haben“, erzählte er. Während die Karosserie ein russischer Wolga M 21 sei, habe er den Motor und das Getriebe von einem Chevi genutzt.

„Rat Rod – wörtlich übersetzt Rattenstab – nennt sich der Zusammenbau aus unterschiedlichen Teilen“, erklärte er. „Besonders beliebt ist das in den USA, wo sich die Autofans auf Schrottplätzen alles Mögliche zusammensuchen und das dann zu einem Fahrzeug zusammensetzen.“ Die zahlreichen Fragen von Seiten der Besucher beantwortete er geduldig. Er kenne das Prozedere bereits von vielen Veranstaltungen, bei denen er mit dem Vehikel aufgetaucht war.

Das Vehikel Rat Rod – ein bunter Mix aus unzähligen Teilen verschiedener Hersteller – ist ein absoluter Hingucker auf dem Gelände. Quelle: Julia Tonne

Von Julia Tonne