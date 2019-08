Geithain

Das letzte große Hochwasser liegt sechs Jahre zurück, doch es richtete im Geithainer Altdorf – wie vielerorts in der gesamten Region – erhebliche Schäden an. Die Eula, die hier zwischen den verbauten Ufern förmlich eingezwängt ist, verließ ihr Bett und verwüstete beiderseits Grundstücke. Um dieses Risiko des nach Regenfällen schnell anschwellenden Flusses zu mindern, plant die Landestalsperrenverwaltung Sachsen (LTV), ihr wieder mehr Raum zu geben – nicht nur im Bereich der etwas oberhalb liegenden einstigen Gartenanlage Alte Heimat, sondern auch im Altdorf selbst.

Bei Anliegern schwindet die Geduld

Die Ankündigungen habe er vor Monaten und Jahren bereits gehört, sagt Anlieger Thomas Börngen. Allein, es fehle an der Tat. „Uns wurde im Frühjahr zugesichert, es geht los. Doch nichts ist passiert“, sagt er. Für den Fall, dass ein erneutes Hochwasser ihm Schäden verursache, habe er schon „eine Strafanzeige wegen Unterlassung“ in seinem Computer. Ein zweites, noch ungelöstes Problem der Anrainer im Altdorf: der bei Starkregen überlaufende Staukanal der Kommunalen Wasserwerke Grimma-Geithain, der dann Fäkalien in die Gärten spült.

Genehmigungsverfahren zog sich hin

Die Ungeduld könne er verstehen, sagt Axel Bobbe, Leiter der LTV-Niederlassung in Rötha. Allerdings sei das Genehmigungsverfahren kompliziert. Vor allem mit der Naturschutz- und der Fischereibehörde habe es längerer Abstimmungen bedurft. Doch jetzt sei man sich einig und nehme den Ausbau auf erst einmal 130 Flussmetern in Angriff. „Wir schreiben die Leistung im Oktober aus. Bauzeit ist dann von Januar bis Mai“, sagt er. Die zu DDR-Zeiten im Flussbett verlegten Betongitterplatten müssten raus, das Profil werde aufgeweitet. Die Anlieger stellten die nötigen Flächen zur Verfügung.

Eula bekommt mehr Raum

„Die Eula wird breiter und damit leistungsfähiger. Dieser erste Abschnitt ist aber nur Baustein eines Gesamtkonzepts", so Bobbe. In enger Abstimmung mit der Stadt Geithain wolle man vor allem im Bereich der Alten Heimat, die 2013 verwüstet worden war, Raum schaffen, damit sich der Fluss ausdehnen kann. Ein großer Teil der Kleingärten war nach der letzten Flut nicht wieder aufgebaut worden. Jetzt löst sich der Verein gänzlich auf. Die LTV übernimmt damit Flächen von der Stadt und will sie entsprechend herrichten. Nutznießer sind dann nicht nur das Altdorf, sondern auch weitere Eula-Anrainer etwa in Niedergräfenhain und Frauendorf.

