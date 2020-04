Existenzen bedroht: Gastronomen protestieren mit leeren Stühlen für Öffnung

Borna/Elstertrebnitz

Die Stühle bleiben leer, die Küche kalt, die Mitarbeiter zu Hause. In der Corona-Pandemie kommen Gastronomen und Pensionsbetreiber an ihre wirtschaftlichen Grenzen. Und viele haben Angst, diese zu überschreiten und damit Lokal und Biergarten, Café und Herberge für immer schließen zu müssen. Um auf die Misere ihrer Branche hinzuweisen, haben sich hiesige Unternehmer am Freitag mit Aktionen in Borna und Elstertrebnitz an der Initiative „Leere Stühle“ des Dehoga Hotel- und Gaststättenverbandes Sachsen beteiligt – und eben leere Stühle und gedeckte Tische präsentiert.

Gut ein Dutzend Unternehmer aus der Gastronomie-Branche in Borna und Frohburg fordern Reaktionen der Politik: einen baldigen Öffnungszeitplan und die Absenkung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent auf lange Sicht. Quelle: Julia Tonne

Gut ein Dutzend Unternehmer protestiert in Borna

„Wir brauchen endlich von Seiten der Politik einen Fahrplan, wann und wie es bei uns weitergehen kann“, sagt Thomas Lungwitz, Betreiber des Hotels und Restaurants „Drei Rosen“. Er hat mit einem Dutzend Gastronomen sowie Hoteliers aus dem Raum Borna und Frohburg die Szenerie auf dem Markt der Kreisstadt aufgebaut, um auf die gravierenden Probleme des Gastgewerbes aufmerksam zu machen.

Zwar habe die Große Koalition in Berlin die Absenkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie auf sieben Prozent beschlossen, allerdings vom 1. Juli an befristet für ein Jahr. „Das ist gerade mal ein Tropfen auf den heißen Stein – und der Stein ist sehr groß“, macht Ronny Helm vom „Erbhof“ Greifenhain deutlich. Deshalb fordert er, genau wie Ingo Rasch vom „Maximilians“ in Borna, dass der ermäßigte Steuersatz deutlich länger bestehen bleibt.

Forderungen nach mehr Unterstützung

Zudem gibt es weitere Forderungen. Vor allem die nach einem höheren Kurzarbeitergeld und nach geringerer Frist. Die gerade von der Bundesregierung beschlossene Anhebung auf 80 Prozent (für Eltern auf 87 Prozent) greift erst ab dem siebten Monat. „Für uns wäre es hilfreich, wenn die Regelung schon ab dem vierten Monat zum Tragen kommt“, sagt Lungwitz. Rasch fordert gar eine rückwirkende Zahlung dieses Satzes.

Damit steht er nicht allein da. Auch Oliver Oertel vom „Teichhaus“ Eschefeld würde das begrüßen. „Wir haben keine Einnahmen, die Kosten aber laufen weiter. Wie sollen wir da noch die Gehälter aufstocken?“, fragt er. Schließlich nützen Kredite kaum etwas. „Die müssen wir zurückzahlen, wissen aber nicht, wann uns das gelingen wird.“ Mit einem normalen Geschäft in diesem Jahr rechnet keiner der Gastronomen. „Der wirtschaftliche Schaden ist nicht nur gegenwärtig zu spüren, sondern wird auch zukünftig da sein“, ist sich Konstantoula Margariti sicher, die das griechische Restaurant „Athos“ in Borna betreibt.

Oberbürgermeisterin hat Verständnis für Gastgewerbe

Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke ( Die Linke) zeigt Verständnis für die Unternehmer. Sie fordert ebenfalls die Bundesregierung auf, dem Gastgewerbe eine Perspektive zu geben. „Die Gastronomen brauchen einen Zeitplan und die sieben Prozent auf Dauer“, erklärt sie. Luedtke geht nicht davon aus, dass sich die Branche in ein, zwei Jahren erholt. Und sie gibt zu bedenken: Die Wirtschaftsprobleme treffen auch die Orte mit voller Wucht – zeitversetzt in einigen Monaten. „Wenn die Einschränkungen dafür sorgen, dass der Einzelhandel und die Gastronomie schwere Schäden erleiden, spüren das die Kommunen in absehbarer Zeit an den Gewerbesteuern“, betont Luedtke.

In Elstertrebnitz auch leere Betten beklagt

In Elstertrebnitz hat Anne-Sabine Mucheyer Kollegen aus der Umgebung im Hof ihrer Eisenmühle um sich geschart. „Ich betrachte voller Entsetzen die Situation für uns“, sagt die engagierte Pensionsbetreiberin. Sie beklagt neben leeren Stühlen leere Betten, hat aber darauf verzichtet, auch ein solches aufzustellen. „Ich kann nicht glauben, was mit uns gemacht wird.“ Mitte März wurden von staatlicher Seite alle Häuser und Lokale geschlossen. „Seitdem versucht jeder von uns nahezu verzweifelt, Möglichkeiten für Einnahmen zu finden. Denn die Grundkosten laufen ja weiter.“

Auf dem Hof der Eisenmühle Elstertrebnitz stehen leere Stühle als Zeichen für die existenzbedrohende Situation für Gastronomie und Beherbergungsgewerbe. Quelle: Olaf Krenz

Mehr Fördermittel statt Kredite und Abhängigkeiten

Sabine Rödel vom Pegauer „Juli & Beere“ (Eiscafé, Pizzeria, Pension) darf derzeit nur das Mitnahmegeschäft von Speisen und Eis am Fenster leisten. Ab und zu übernachte mal noch ein Handwerker. Wenn dann vielleicht mal – der Termin sei ja noch offen – wieder an der Hälfte der Tische wegen der Abstandsregel bedient werden darf, reiche das auch nicht. „Da muss unbedingt was an Fördermitteln passieren.“ Darlehen als Soforthilfe schaffen da nur weitere Abhängigkeiten, ergänzt Mucheyer, „da können manche nicht mehr schlafen“. Wie Doreen Becker bestätigt, die im Vorjahr den Hofladen/Hofgarten „Landliebe Allerlei“ in Großdalzig (Stadt Zwenkau) eröffnete. „Es lief gerade so gut. Doch nun hab ich sechs Feiern bis Mai eingebüßt.“ Immerhin dürfe sie Eier und Kartoffeln, Marmelade und Honig verkaufen.

Ausgefallene große Feiern nicht wieder „aufzuholen“

Ralf Opelt ging im Volkshaus Pegau gleich am ersten Wochenende die Feuerwehrversammlung mit 200 Kameraden flöten. „Drei Abibälle mit je 300 Leuten sowie je eine Hochzeit an den Mai-Wochenenden musste ich auch absagen.“ Nur wenige Sachen könnten auf später verlegt werden. Auch die Essenversorgung von Schulen und Kindergarten ist eingestellt. „Viele von uns sind für ihr Unternehmen ins Risiko mit Hab und Gut gegangen. Das wird jetzt aufs Spiel gesetzt, weil wir mit de facto Berufsverbot bevormundet werden“, findet Opelt. Mit Speisen auf Bestellung als Lieferservice hält er sich über Wasser. Und den Imbiss „Stolperei“ am Großstolpener See will er ab dem Wochenende öffnen.

Allein fünf Hochzeitsfeiern bis Juni hat Maik Adam im Café „Reiberei“ der Eisenmühle eingebüßt. Regulär geöffnet ist zwar nur Sonntags, „aber da waren wir zuletzt immer gut besucht. Jetzt geht gar nichts mehr“. Es sei doch Schwachsinn, dass die Ausfälle wieder aufgeholt werden könnten, wie jetzt gesagt werde. „Ich kann auf einen Termin doch nur eine Veranstaltung legen.“ Wenigstens könne im Hofladen der Marmeladenmanufaktur „Froschkönig“ im benachbarten Profen ( Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt), dem Hauptstandbein, mit Lebensmittel und Spezialmenüs zum Wochenende Umsatz generiert werden. Kaum wie ein Strohhalm wirkt der Außer-Haus-Verkauf für Stefanie Scholle bei „Zur Eisscholle“ in Profen und im „Syrtaki“, dem „Griechen“ in Pegaus Ratskeller, von Maria Tsakiri und Markos Persquefa.

Wenige, aber klare Regeln nötig

Ganz ohne Kundschaft und damit Einnahmen muss hingegen Andrea Auster im Seegeler Heil- und Wunderbrunnen bei Werben (Stadt Pegau) auskommen. „Dabei haben Pension und Ferienhaus separate Eingänge und die Möglichkeit zur kompletten Eigenversorgung der Gäste.“ Feiern für Hochzeiten, Geburtstage und Taufen fallen weg. Sie müsse zudem Anzahlungen an bestimmte Organisationen (Behindertenhilfe, Diakonie) zurückgeben. Sie fragt sich – und andere – vor allem, warum nach den ersten Corona-Wochen nicht reihenweise Verkäuferinnen und Beschäftigte mit viel Kundenkontakt krank wurden, jetzt aber die Gefährdung größer sein soll. Aus ihrer Sicht mangelt es an „wenigen, aber klaren Regeln. Jetzt benötigt man dafür Beratung“.

Abstand halten in Corona-Zeiten: Nicht einmal damit dürfen die Gastronomen auch der Elsterregion ihre Kundschaft versorgen. Quelle: Olaf Krenz

Viele Unternehmen in der Existenz bedroht

Opelt stellt klar, dass es den Unternehmen schon lange nicht mehr um Gewinn geht („Was ist das?“, fragen andere.). „Es geht darum, unsere Existenz zu retten. Wir müssen wissen, wann es wieder losgeht und zu welchen Bedingungen.“ Weil sie ja, so Auster, auch Verantwortung für den Lebensunterhalt ihrer Mitarbeiter haben. „Das Dahin-Eiern mit ungewissem Ende geht gar nicht“, meint Anne-Sabine Mucheyer. Ohne Termine sei auch kein Planungsvorlauf für künftige Veranstaltungen zu schaffen. Und wichtig sei, dass Entscheidungen nicht nur in fernen Büros, sondern mit Kenntnissen vor Ort getroffen werden. „Wenn das Ganze noch eine Weile geht“, findet Andrea Auster, „gibt es viele Gaststätten und Pensionen nicht mehr.“

Von Julia Tonne und Olaf Krenz