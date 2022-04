Fackellauf nach Solferino: DRK im Landkreis Leipzig macht mit

Landkreis Leipzig

Auch in diesem Jahr werden viele Tausende Urlauber im Gardasee baden. Was die wenigsten von ihnen ahnen: Nur ein paar Kilometer weiter, im blutgetränkten Hinterland, bei der Stadt Solferino, tobte 1859 die Schlacht zwischen Österreichern und zusammengetrommelten Heeren der Franzosen.

Auf den Feldern lagen 40.000 Tote und noch mehr Verwundete. Am 24. Juni wird ein Genfer Geschäftsmann eher zufällig Zeuge des Gemetzels. Sein Name: Henry Dunant. Er sieht abgerissene Gliedmaßen. Hört das Stöhnen der Verletzten. Tröstet die Soldaten, die nach Müttern und Frauen rufen. Spricht letzte Gebete mit Sterbenden.

In Solferino treffen sich Rotkreuzler aus der ganzen Welt, um ihres Begründers Henry Dunant zu gedenken. Dabei gibt es immer wieder auch entspannte Momente. Quelle: privat

Vor allem aber: Er hilft. Und wie! Im nahegelegenen Städtchen Castiglione wendet er sich an Umstehende: „Kommt! Helft mir! Packt mit an! Zwei Hände sind zu wenig, ich kann allein nicht genug tun.“ Im Blutbad und mit einer Schar Freiwilliger leistet Henry Dunant Erste Hilfe – es ist die Geburtsstunde des Roten Kreuzes.

Großaufgebot auf Grimmas Marktplatz

Ein Großaufgebot von Rotkreuzlern rückt auf Grimmas Marktplatz vor. Passanten gehen bereits vom Schlimmsten aus, vermuten ein Unglück. Doch die Kameradinnen und Kameraden aus Bereitschaften und Wasserwachten können schnell Entwarnung geben. Es handle sich „nur“ um einen Aufzug in eigener Sache.

Leonie Mehlhorn, die beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Leipzig ihren Bundesfreiwilligendienst leistet, übergibt die Fackel an René Bitterlich vom Muldentaler DRK. Es ist jene Fackel, die am 16. Februar im Generalsekretariat des DRK in Berlin-Lichterfelde entzündet und auf Reisen geschickt wurde.

Auf dem Grimmaer Marktplatz: René Bitterlich übernimmt die Fackel von Leonie Mehlhorn. Quelle: privat

Das „Licht der Hoffnung und Menschlichkeit“ wandert seitdem von Rotkreuzgliederung zu Rotkreuzgliederung. Die Fackel erreichte inzwischen Brandenburg, passierte Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Oldenburg, Niedersachsen und Halle. Noch bis zum 8. April tourt sie durch Sachsen.

Alle Menschen sind Brüder und Schwestern

Grimmas Marktplatz sei für die Übergabe des „Staffelstabs“ nicht zufällig gewählt, verrät Nils Geldner vom DRK: „Es waren auch unsere Mitglieder, die nach zwei verheerenden Flutkatastrophen in dieser Stadt mit angepackt hatten.“ Man sei auch weiter für die Region da – getreu der Idee Henry Dunants: Helfen, ohne zu fragen, wem.

„Alle Menschen sind Brüder und Schwestern“ – ein typischer Dunant. Als verletzte Österreicher in die Kirche von Castiglione gebracht werden und sich Einheimische weigern, sie zu versorgen, wettert er: „Wo Menschen leiden, gibt es nicht mehr Italiener und Österreicher, gibt es keine Franzosen noch sonst eine trennende Nationalität.“

Das Treffen im italienischen Solferino ist von Kameradschaft geprägt. Quelle: privat

Was Dunant in Solferino und Castiglione erlebt, schreibt er nieder und veröffentlicht es in seinem Buch mit dem Titel „Erinnerung an Solferino“. Das Werk wird zu einem Welterfolg. Sein Plädoyer an die Politiker: Statt an den Folgen des Krieges herumzudoktern – gar nicht erst Kriege vom Zaun brechen. Eine Forderung, aktueller denn je.

Tradition seit 30 Jahren

Seit 1992 erinnern Zehntausende von Rotkreuzlern aus aller Welt an den 1910 in Einsamkeit und Armut gestorbenen Begründer ihrer Bewegung. Immer am 24. Juni, an jenem Tag der Schlacht von Solferino, veranstalten sie einen gigantischen Fackelzug, eine Fiaccolata, von Solferino nach Castiglione.

Da die Fiaccolata zuletzt wegen Corona ausfallen musste, initiiert das DRK einen symbolischen Fackellauf nach Solferino. Die Flamme macht dabei auch Station in Wurzen. Der Ort gilt als Wiege des DRK-Kreisverbands. 1952 fand in den Mühltürmen die Gründungssitzung der ersten Wurzener Sanitätsbereitschaften statt.

Vor den Wurzener Mühltürmen: Selina vom Jugendrotkreuz trifft Dieter Mucke, den DRK-Ortsvorsitzenden von Trebsen. Quelle: privat

Und so posiert Fackelträgerin Selina vom Jugendrotkreuz mit Oldie Dieter Mucke vom Ortsverein Trebsen. Mucke, 81, war lange Sanitäter in der Zellstofffabrik und trat 1968 der DRK-Ortsgruppe bei. In den Betriebsferienlagern fungierte er als Rettungsschwimmer und sammelt mit den Ehrenamtlichen noch heute Altkleider.

Teilnahme ist Ehrensache

DRK-Vorstand Bettina Belkner, Präsident Ronny Fischer und Rotkreuz-Beauftragter Matthias Weinert – sie alle erscheinen in Wurzen zur Übergabe des „Hoffnungslichtes“. Vor der Rettungswache in Colditz nimmt Daniel Schubinski vom Geithainer DRK die Fackel in Empfang. Er trägt sie bis zur Talsperre Kriebstein.

Ein Stück begleitet ihn die Geithainer Wandergruppe des DRK-Projekts „Freikubi“. Das ist die Abkürzung für Freizeit, Kultur und Bildung, eine Veranstaltungsreihe, die sich nicht zuletzt an behinderte Menschen richtet. Auch deshalb ist ein Rollstuhlfahrrad mit am Start, sagt der Geithainer Michael Hempel.

An der neuen Rettungswache in Colditz: René Bitterlich (r.) reicht die Fackel weiter an Daniel Schubinski vom DRK-Kreisverband Geithain. Quelle: privat

Der 20-jährige Rotkreuzler David Mehnert lässt sich den Fackellauf durch den Landkreis nicht entgehen. Er selbst war 2019 sogar in Solferino dabei. Wer das Spektakel erlebt habe, werde es nie vergessen, sagt der junge Mann, der Erste-Hilfe-Lehrgänge leitet und auch in seiner Freizeit das Helfen nicht lassen kann.

Unvergessliche Eindrücke

Er kochte vor Ort unzählige Essen für die Retter im Ahrtal, unterstützte Bornas Impfzentrum und macht sich im Welcome-Center für ukrainische Flüchtlinge nützlich. Wo auch immer Weltkriegsbomben entschärft werden, ist David nicht weit. In solchen Fällen hilft er, Altenpflegeheime zu evakuieren.

„Wenn du in Solferino inmitten der Fackelträger stehst, kannst du weder Anfang noch Ende sehen. Unvorstellbar.“ Ob vom Roten Kreuz oder Roten Halbmond – aus 194 Ländern der Welt kämen die Teilnehmer. Beim Frühstück im Mannschaftszelt hätten Vertreter aus Uganda und Bangladesch sogar auf dem Tisch getanzt.

David Mehnert engagiert sich sowohl haupt- als auch ehrenamtlich im DRK. Quelle: privat

Mit Freunden aus Ecuador, Österreich und Belgien tauschte David Mehnert etliche Souvenirs. Selbst Jacke oder T-Shirt gingen als Trophäe durch. Das kann der Grimmaer Sven Dyniak, Gruppenleiter beim Jugendrotkreuz, nur bestätigen. Auch er begegnete 2019 in Solferino der halben Welt.

Er lernte Brasilianer und US-Amerikaner kennen: „Wir fahren nur ein paar Stunden mit dem Bus – andere überqueren den Atlantik, um bei der Fiaccolata dabei zu sein.“ Es sei superinteressant gewesen. „Die Straßen sind abgesperrt, und die Leute am Rand winken dem nicht enden wollenden Strom der Fackelträger zu. Sensationell!“

Von Haig Latchinian