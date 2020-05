Fäkalien in der Eula: Versorgungsverband sieht keinen Gesetzesverstoß

Geithain

Kein Defekt war der Grund dafür, dass am Sonntag Abend mehr als 750 Kubikmeter verdünntes Abwasser aus der Geithainer Kanalisation in die Eula gelangten. „Die Siebe sind funktionstüchtig. Allerdings war der Stauraum-Kanal unter der Altenburger Straße bis unter die Decke vollgelaufen“, sagt Lutz Kunath, Geschäftsführer des Versorgungsverbandes Grimma-Geithain, nach einem Ortstermin am Donnerstag. Not-Überläufe hätten angeschlagen.

Kunath : 14 Mal gab es keine Probleme

Fachleute der Veolia und das Planungsbüro waren im Altdorf auf Ursachen-Suche. Anno 2019, so Kunath, sei 14 Mal nach Starkregen Wasser abgeschlagen worden – ohne Beanstandungen. Die Anlage funktioniere – grundsätzlich. „Wir werten die Ergebnisse nächste Woche mit der Wasserbehörde aus.“

Abgesehen davon: Dass bei einem Abschlag mit dem verdünnten Abwasser das, was die Branche Grobstoffe nennt, in die Eula gelangten, sei durch die wasserrechtliche Erlaubnis des Landratsamtes gedeckt. „Was passiert ist, ist sehr unschön. Aber es ist kein Gesetzesverstoß“, so Kunath. „Überall werden auch Grobstoffe abgeschlagen. Das kann man gar nicht anders organisieren." Bis zu 2,6 Kubikmeter pro Sekunde dürften in den Fluss. Siebe habe der Verband nach Erhalt der Erlaubnis dazu im Stauraumkanal montiert: „Eine zusätzliche Maßnahme. Für die haben wir 200 000 Euro auf den Tisch gelegt.“ Entsprechend der Auflage, „aufgetretene Ablagerungen und Anschwemmungen“ zu beseitigen, habe man gehandelt: „Das war nicht mal ein halber Wassereimer voll.“

Neue Böschungen schützten Gärten

Anlieger hatten kritisiert, dass sich Toilettenpapier und Exkremente auf den neuen Ufern verteilten. Auf 230 Metern hatte die Landestalsperrenverwaltung (LTV) in den vergangenen Wochen die Eula ausgebaut. Höhere Böschungen verhinderten, dass Fäkalien in die Gärten gelangten wie zuletzt im Mai 2018. Zwar wurden die verschmutzten Matten mit dem Grassamen, der für eine Begrünung sorgen soll, gereinigt, sagt Flussmeister Remo Fahr, aber: „Die Baufirma ist ganz schön angefressen.“

Rudolph : Einleitung geht gar nicht

Dass ein Eintrag von Fäkalien, selbst verdünnt, legitim sei, „das habe ich schon 2017 kritisiert“, äußerte Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG). Das Landratsamt indes unterstützt die Rechtsposition des Verbandes. „Die Einleitung dient dem Schutz der Kläranlage und der Vermeidung von Überstau, weil diese unmöglich so groß gebaut werden können, dass die Wassermassen von allen möglichen Regenereignissen behandelt werden“, sagt Sprecherin Brigitte Laux.

Pläne zur Kanal-Verlängerung ruhen

Eine Verlängerung des Staukanals unter der Altenburger Straße, um den Abschlag zu verzögern und hinter das Altdorf zu verschieben, würde eine halbe Million Euro kosten, sagt Lutz Kunath. Es gebe zwei Varianten. Mit der Stadt Geithain habe man sich zu Jahresbeginn aber darauf verständigt, das vorerst nicht weiter zu verfolgen: „Wir warten erstmal, was der Eula-Ausbau bringt.“

Von Ekkehard Schulreich