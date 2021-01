Frohburg

Zwischen 3 Uhr und 5.20 Uhr haben Unbekannte in der Eisenbahnstraße in Frohburg einen Fahrkartenautomaten gesprengt. Ein Zugführer bemerkte am Dienstagmorgen den zerstörten Automaten. Laut Polizeiangaben fehlte die eigentlich darin befindliche Geldkassette. Kräfte der Polizei Borna, der Bundespolizei sowie Kriminaltechniker und die USBV-Gruppe kamen zum Einsatz. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Von lvz