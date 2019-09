Fahrradfahrer von Audi in Penig abgedrängt

Penig

Nach einem Fahrradunfall am Sonntagnachmittag in Penig sucht die Polizei Zeugen. Wie am Montag mitgeteilt wurde, war ein 27-jähriger Radfahrer auf der vorfahrtsberechtigten Chemnitzer Straße in Richtung Markt unterwegs. In Höhe der Schinkelstraße sei ein schwarzer Pkw Audi aus einer Ausfahrt heraus auf die Chemnitzer Straße in die gleiche Fahrtrichtung abgebogen. Dadurch wurde der Radfahrer offenbar von der Straße gegen den Bordstein gedrängt, wodurch dieser stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Der Sachschaden am Rad beträgt rund 100 Euro.

Um den Unfallhergang zu klären, sucht die Polizei Zeugen, die Angaben unter anderem zum schwarzer Pkw Audi mit Mittweidaer Kennzeichen (MW – ...) oder zur Identität des unbekannten Fahrers machen können.

Polizeirevier Rochlitz, Telefon 03737 7890

Von LVZ