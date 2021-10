Familie Neuhaus lebt für ihren Geithainer Handwerksbetrieb

Geithain

Trockenbau (ver-)setzt Wände: Wie anspruchsvoll, aber auch erfüllend dieses Handwerk sein kann, Hendrik Neuhaus und seine Frau Kerstin spüren das Tag für Tag neu. Vor einem Vierteljahrhundert gründete der heute 51-Jährige gemeinsam mit seinem Bruder Lutz die Neuhaus Ausbautechnik GmbH in Geithain. Nach sieben Jahren schied Lutz aus, und Hendrik führt es seitdem allein weiter. Gattin Kerstin wechselte elf Jahre später in das Unternehmen, das ein klassischer Familienbetrieb ist – nicht nur aufgrund seiner überschaubaren Größe, sondern weil mit dem älteren Sohn Tim längst die nächste Generation am Start und in der Verantwortung ist. Und Max, der jüngere, packt zu, wenn Not am Mann ist.

Aus der Region, für die Region

Eingebunden ist die Firma vor allem in den Bau von Eigenheimen. Für Haus-Anbieter, aber auch Architektur- und Ingenieurbüros ist sie langjähriger Partner. Einbezogen wird man auch bei Gewerbeobjekten, bei Hallen, in der Gebäudesanierung. „Klassischer Trockenbau ist unser Metier“, sagt Hendrik Neuhaus. Darüber hinaus biete man Brandschutz und Innentüren an. „Wir sind regional verwurzelt, arbeiten mit Lieferanten vorzugsweise aus der Nachbarschaft. Bodenständig bleiben, zusammenhalten – das ist unsere Philosophie.“

Meisterbrief war plötzlich nicht mehr nötig

Die, sagt Kerstin Neuhaus, habe dem kleinen Betrieb auch über wirtschaftliche Durststrecken hinweggeholfen. Hendrik Neuhaus hatte in den letzten DDR-Jahren im Geithainer Baustoffwerk Schlosser gelernt, war nach der Wende der Arbeit in den Westen nachgereist. In Bielefeld arbeitete er als Trockenbauer für einen Unternehmer, der ihn ausbildete, um seine Idee zur Selbstständigkeit zu verwirklichen. Das tat er 1996 gemeinsam mit Lutz, der seinerseits den dafür unbedingt nötigen Meisterabschluss machte. Zwei Jahre später war der Meister-Zwang aufgehoben. „Plötzlich durfte jeder Trockenbauer sein. Das war ein Schlag. Und als 2004 plötzlich, politisch so gewollt, die Ich-AGs auf den Markt drängten, wurde es erneut eng“, blickt Hendrik Neuhaus zurück. Doch es sei gelungen, sich zu behaupten. Heute zählt das Unternehmen drei langjährige feste Mitarbeiter und greift – je nach der Größe des Auftrags – auf ein knappes Dutzend Nachunternehmer zurück, die auf den Baustellen tätig sind.

Sohn Max war Landesbester

In den ersten Jahren arbeitete Kerstin Neuhaus, eine gelernte Erzieherin, in den DRK-Wohnstätten für behinderte Menschen in Kohren-Sahlis. „Als mit Max unser zweites Kind kam, waren der Schichtdienst und die tageweise Tätigkeit im Unternehmen nicht mehr unter einen Hut zu bringen“, sagt die heute 49-Jährige. „Und weil wir als Familie zusammenhalten, hab ich gesagt: Ich bin dabei.“

Dabei ist seit vergangenem Jahr auch Tim Neuhaus. Der hatte nach dem Abitur begonnen, Informatik zu studieren. „Ich habe aber gemerkt: Ich muss am Ende des Tages ein Ergebnis sehen“, so der 23-Jährige, der auf Trockenbau-Monteur umsattelte und Landesbester in Sachsen wurde. Die Meisterschule fasst er ebenso ins Auge wie sein Ziel, sich künftig um die Berufsausbildung im Unternehmen zu kümmern. Für seine Eltern eine höchst erfreuliche Entwicklung: „Jetzt können wir noch einmal investieren und neu ausrichten, denn wir wissen, dass das Unternehmen später in gute Hände kommt.“

Der Bau boomt

Dass es am Bau seit einigen Jahren boomt, kommt ihnen zupass. „Die Nachfrage steigt, doch so ein verrücktes Jahr wie 2021 hatten wir noch nicht“, sagt der Firmenchef. Aufgrund der enormen Baupreis-Entwicklung lasse sich kaum verlässlich kalkulieren, und mancher Auftrag werde wegen Material-Engpässen ein Stück nach hinten gerückt. Weil ein gutes Betriebsklima wichtig ist, richtete man im Jubiläumsjahr im Betriebsgebäude einen Show- und Aufenthaltsraum her, ausgestattet mit gestalterischen Raffinessen und deshalb ebenso geeignet für Kundengespräche. Am Ball ist das Unternehmer-Paar, das dem Gewerbeverein Geithain angehört, auch in der Freizeit: Sie spielt Volleyball, er ist mit dem SV Geithain in der Tischtennis-Bezirksliga aktiv.

