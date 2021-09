Fast 100 Gegenkandidaten in Frohburg: Karsten Richter wird Bürgermeister

Frohburg

Das Warten währte nicht nur einen Abend, nicht nur eine Nacht: Erst am Montagnachmittag kurz vor 16.30 Uhr gab Frohburg das vorläufige Ergebnis der Neuwahl des Bürgermeisters bekannt. Karsten Richter (CDU) erhielt 6398 von insgesamt 6716 gültigen Stimmen. Das bedeutet 95,3 Prozent. Bei fast 100 „Gegenkandidaten“.

Dass am Wahltag in mehreren Lokalen nicht ausreichend Stimmzettel vorhanden waren, ändert an diesem klaren Ausgang nichts. Laut Kommune waren von besagter Panne „nicht mehr als 20 Wählerinnen und Wähler“ betroffen.

Karsten Richter überrascht von dieser Zustimmung

„Ein Super-Ergebnis, mit dem ich nicht rechnen konnte, zumal ich nicht mit einem Amtsbonus antrat. Das ist eine ansprechende Rückendeckung“, sagte der Frankenhainer, der zurzeit noch Baubürgermeister in der Großen Kreisstadt Borna ist. Der 44-Jährige dankt für das entgegengebrachte Vertrauen und all jenen, die ihn im Vorfeld parteiübergreifend unterstützten.

Hiensch will am 26. November gehen

„Ich habe Herrn Richter bereits zu diesem Ergebnis gratuliert und ihm eine gute Hand für die Zukunft im Interesse von Frohburg gewünscht“, sagte Amtsinhaber Wolfgang Hiensch (BuW), der den 26. November als seinen letzten Arbeitstag im Rathaus betrachtet. Er hoffe, dass das Team der Stadtverwaltung den Übergang leicht mache und Richter von Anfang an unterstütze.Hienschs Rat: „Nicht nur etwas wollen oder versprechen, sondern ergebnis- und zielorientiert handeln.“ Er hoffe, „dass er sich parteiunabhängig dafür einsetzt, dass in Frohburg wieder mehr agiert, statt nur reagiert wird. In den letzten zwei Jahren kam es nicht nur mir so vor, als ob Bürgermeister und Stadtrat nur vieles auszukehren hätten, was Bundes- und Landespolitik oder andere uns vorgesetzt haben.“

Amtsinhaber übernimmt Verantwortung für Panne

Für das Problem fehlender Stimmzettel übernahm Hiensch „formell allein die Verantwortung“. Rechnerisch hätten 8000 Zettel bei 7650 abgegebenen Stimmen reichen müssen. Trotzdem seien im Laufe des Wahlsonntags in einigen Wahllokalen die Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl ausgegangen und neue nicht rechtzeitig verfügbar gewesen. Einige Wähler mussten warten oder noch einmal kommen. Einige hätten daraufhin verzichtet zu wählen. „Selbst wenn es viele mehr gewesen wären, hätten diese Mehr- oder Minderstimmen keinerlei Einfluss auf den Wahlerfolg von Herrn Richter gehabt.“

Einige Wähler setzten andere Namen auf den Zettel

Die Wahlbeteiligung lag bei 73,3 Prozent. 934 Stimmen waren ungültig. Da mit Karsten Richter nur ein Bewerber auf dem Stimmzettel stand, hatten die Wähler die Möglichkeit, auf eine Extrazeile einen eigenen Vorschlag zu nennen. Davon machten einige Gebrauch – immerhin 99 Namen wurden genannt (ohne dass diese Personen gefragt werden mussten). Meist blieben die Nennungen im einstelligen Bereich. Lediglich André Spranger, Präsident des BSV Einheit Frohburg und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, sticht mit 89 Stimmen heraus.

Die Option, einen eigenen Wahlvorschlag zu unterbreiten, und das hohe Aufkommen an Briefwählern sorgten dafür, dass sich die Auszählung und die Feststellung des vorläufigen Ergebnisses so lange hinzogen. Bis weit nach Mitternacht waren die Stimmen der insgesamt 22 Wahllokale ausgezählt und überprüft worden. Als vorläufig gilt das Ergebnis, bis die Wahlprüfung erfolgt und die Einspruchsfrist abgelaufen sind.

Wolfgang Hiensch seit 1990 im Amt

Amtsinhaber Wolfgang Hiensch (BuW) wurde im Sommer 1990 Bürgermeister der Wyhrastadt. Bei allen Wahlen seither wurde er bestätigt. Nur 2015 hatte er mit Richter einen Herausforderer, konnte sich aber mit 76,9 Prozent klar durchsetzen. Hiensch, seit wenigen Tagen 65 Jahre, gibt sein Amt wenige Monate vor dem Ende der Legislaturperiode auf – aus persönlichen Gründen.

Zum 31. Dezember 2020 lebten in Frohburg 12 420 Menschen. Mehr als zwei Drittel sind in den 32 Dörfern zu Hause, knapp 4000 in der Kernstadt Frohburg. Etwas über 10 000 von ihnen waren wahlberechtigt.

Von Ekkehard Schulreich