Grimma

Am Montag beginnen die Herbstferien in Sachsen. Während einige Schüler in den Urlaub fahren, haben sich andere um einen Ferienjob bemüht. Die begehrten Plätze in größeren Firmen im Landkreis Leipzig sind allerdings schon früh besetzt worden, teilweise bereits in den Sommerferien. Eine Plattform oder Vermi...