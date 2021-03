Fernwärme: Geithain will Vertrag verlängern

Geithain

Nach 25 Jahren läuft der Vertrag über die Fernwärme-Versorgung für mehrere Hundert Wohnungen in Geithain im Frühsommer aus. Die Stadt will ihn verlängern und ist deshalb mit dem Wärmelieferanten im Gespräch, sagte Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG).

Versorgung für Mieter und Kita

Die Firma Steag New Energies betreibt an der Straße der Deutschen Einheit ein Blockheizkraftwerk. Das beliefert Wohnungen in Geithain-West, im Schillerpark, in der Grimmaischen Straße und einem kleinen Teil des Altneubaugebietes mit Wärme. Die Kindertagesstätte „Little Stars“ wird auch (noch) versorgt. Die Stadt hat hier eine jährliche Kündigungsmöglichkeit für den Fall, wenn sie selbst investieren will.

Diese Möglichkeit hat die Kommune in der Vergangenheit schon bei zwei Objekten genutzt. Das betrifft zum einen die Paul-Guenther-Schule, wo seit dem Herbst ein eigenes Blockheizkraftwerk läuft. Und auch für das Bürgerhaus wurde die Vereinbarung aufgelöst.

Von Ekkehard Schulreich