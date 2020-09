Bad Lausick

Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz, trotzdem sind zwei Gartenlauben in Bad Lausick am frühen Montagmorgen komplett abgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich das Feuer zwischen 3.30 Uhr und 5.45 Uhr. Die eingesetzten Kameraden konnten das Übergreifen der Flammen auf benachbarte Lauben verhindern. Auch eine Beschädigung am Ventil einer Gasflasche konnte rechtzeitig behoben werden. Personen wurden nicht verletzt, Angaben zu einem Sachschaden liegen noch nicht vor.

Von lvz