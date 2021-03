Geithain

Am Sonntagabend brach ein Feuer im Keller eines Einfamilienhauses in Niedergräfenhain aus. Der Hauseigentümer versuchte zunächst, das Feuer eigenständig zu löschen. Dabei zog er sich eine Rauchgasvergiftung zu und musste später in ein Krankenhaus gebracht werden. Die eingetroffene Freiwillige Feuerwehr Geithain löschte den Brand vollständig. Im Kellerbereich des Hauses entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von kr