Feuerteufel in Parthenstein: „Im Dunkeln habe ich Angst, dass der Typ mal hinter mir steht“

Parthenstein

Hoffentlich schnappen sie den Feuerteufel bald, fleht Thomas Hensellek. Der 34-jährige Landwirt will endlich wieder in Ruhe schlafen. Davon könne er im Moment nur träumen. Träumen? Alp-Träumen! Seit Monaten heulen in und um Pomßen die Sirenen. Dann stehe er im Bett und sei hochgradig besorgt. „Du weißt nie, wen es diesmal getroffen hat. Und wer der nächste ist.“

Nicht nur einmal brannte es auf seinem Bauernhof. Und wiederholt zu unchristlichen Zeiten. Ob früh morgens oder abends spät – der Brandstifter kennt kein Pardon. Bei der Vorstellung, seine Tiere müssten leiden, werde ihm hundeelend, erzählt der junge Bauer. Beim Anblick der Flammen habe er jedes Mal geweint. „Im Dunkeln habe ich Angst, dass der Typ mal hinter mir steht.“

Landwirtschaft am Ortsrand

„Du bist doch gleich alt, da können wir uns das Siezen schenken“, schlägt der Bauer dem Reporter vor. Thomas ist Ur-Pomßener und wohnt bei den Eltern in der Dorfmitte. Auf der Förderschule schloss er die Neunte ab und machte seine Lehre zum Landwirt. Heute arbeitet er als Produktionshelfer im Fensterbau. Am Ortsausgang bewirtschaftet er den Hof der verstorbenen Großeltern.

Der Pomßener Thomas Hensellek weiß: Stroh ist nicht gleich Stroh. Quelle: Thomas Kube

„Im Nebenerwerb“, schimpfe sich das. Er schwärmt von Oma Alice und Opa Werner, die Kühe und Hühner, Schweine und Schafe hielten. Thomas war 16, als Großvater mit 72 starb. Der hatte sich den Oberschenkelhals gebrochen. Die kalbende Kuh sei auf sein Bein gefallen: „Opa musste in die Klinik. Er ist nicht wieder gekommen.“ Für den Enkel Ehrensache, den Hof nicht sterben zu lassen.

Pyramiden aus Strohballen

Er hat 30 Mutterkühe. Die Kälber verkaufe er, wenn die ein halbes Jahr alt sind. Thomas hat große Pläne. Er will das einstige Haus der Großeltern ausbauen und dort wohnen. „Noch bin ich solo, aber auf der Suche nach einer Frau.“ Im Sommer stehen seine Tiere auf der Weide, zwischen Dezember und April im Stall. Mit viel Liebe stapelt er die Strohballen zu Pyramiden.

„Du hast doch auch ein schönes Bett, oder?“, wendet er sich an seinen Gegenüber: „Siehst du, und genau so eines baue ich den Kühen aus Stroh.“ Die blitzenden Augen des Bauern verfinstern sich: „Dreimal wurden mir die Pyramiden abgefackelt.“ Sein Schicksal machte inzwischen die Runde. Der Chef des Großsteinberger Heimatvereins, Rolf Langhof, überwies ihm 250 Euro.

Solidarität aus dem Nachbardorf

„Ich hatte die Brandbilder und den armen Kerl im Fernsehen gesehen und mir gesagt, dass wir ihn moralisch aufbauen müssen.“ Wir, damit meint er seine Vereinsmitstreiter. Langhof sieht das Geld als symbolische Rückenstärkung. Er verurteilt das Treiben des Feuerteufels und ruft die Parthensteiner zu Wachsamkeit auf. „Augen und Ohren sollten jetzt besonders offen sein!“

15 000 Euro Schaden: Das Stroh der Pomßener Agrargenossenschaft musste die Feuerwehr kontrolliert niederbrennen lassen. Quelle: Ralf Saupe

Die Polizei spricht von 35 Bränden in Parthenstein seit Mai. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren. Vom Jägerstand über den Holzfeim bis zu Mülltonnen – betroffen seien Betriebe, Privatpersonen sowie die Verwaltung. Bürgermeister Jürgen Kretschel denkt an seine nimmermüden Feuerwehrleute um deren Chef Sven Medicke. Ausdrücklich dankt er ihnen.

Ähnlicher Fall vor 15 Jahren

Dass eine Brandserie nicht spurlos an der Wehr vorüber geht, weiß David Zühlke. Der Kreisfeuerwehrverbandschef sah sich vor 15 Jahren als damaliger Gemeindewehrleiter mit einer ähnlichen Situation konfrontiert: „Bei uns in Elstertrebnitz brannten zunächst die Strohfeime. Am Ende machte der später überführte Täter auch vor Häusern nicht halt.“

Brennendes Holz: Feuerwehrleute versuchen das Übergreifen des Feuers auf ein umliegendes Gebäude zu verhindern. Mit Erfolg. Quelle: Ralf Saupe

Eine Parallele zu Parthenstein? Nicht ausgeschlossen, dass die Flammen vom Montagmorgen in Pomßen einmal mehr auf das Konto des Feuerteufels gehen. Ein Wochenendhaus brannte bis auf die Grundmauern nieder. Da war das neue Jahr noch keine 60 Stunden alt. Die gut zwei Dutzend Einsatzkräfte konnten zumindest das Übergreifen der Flammen auf die nahen Bäume verhindern.

Bestürzung nach Brand vom Montag

Der Bauernhof von Thomas Hensellek befindet sich gleich um die Ecke. Keine 150 Meter Luftlinie. Entsprechend nah geht ihm der neuerliche Fall. Er fühlt sich sogar direkt betroffen: „Ich kenne die Nachbarn gut. Mit einem Kumpel mache ich dort ab und zu Heu.“ So sei beiden Seiten geholfen. Die Familie freue sich über die gemähte Wiese, seine Tiere über lecker Fressen.

Dieses Gebäude auf einem Pomßener Wochenendgrundstück brannte am Montag ab. War auch das ein Werk des Brandstifters? Quelle: Thomas Kube

Thomas führt an das nun unbewohnbare Haus. Er ist bestürzt, wie schnell aus einem schicken Anwesen eine Ruine wird. Wer weiß, was von der Datsche übrig geblieben wäre, wenn die benachbarte Parthe nicht gerade so viel Wasser geführt hätte. So konnten die Löschtrupps aus dem Vollen schöpfen und den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Zu retten war jedoch nichts mehr.

Serie ist längst Dorfgespräch

Die Brandserie sei längst Dorfgespräch, sagt der junge Bauer. Gerade beim Bäcker schnappe er immer wieder entsprechende Gespräche auf. Alle hofften, dass der Verursacher lieber heute als morgen gestellt werde. Was einen Typen dazu bringe, reihenweise Feuer zu legen – er wisse es nicht, winkt der 34-Jährige ab. Den Ärger hätten die Betroffenen: „Ich musste Stroh zukaufen.“

Die Versicherung habe den Schaden reguliert, erzählt der Landwirt. Stroh sei aber nicht gleich Stroh. Wer wüsste das besser als Gert Billig, Vorsitzender der Pomßener Agrargenossenschaft. Im August büßte er 300 Strohballen ein. Das abgebrannte Stroh sei von hoher Qualität gewesen. Was damals noch auf den Feldern lag, war hingegen nass. Er bezifferte den Schaden auf 15000 Euro.

Großeinsatz: Mehrere Feuerwehren mussten diesen brennenden Holzstapel in Pomßen löschen. Quelle: Ralf Saupe

Er möchte es nie wieder erleben, dass der Feuerteufel zuschlägt, sagt Thomas Hensellek. Der Kuhflüsterer baut lieber Koppeln, statt im Radlader durchs Feuer zu gehen. Der Landwirt eilt voraus, will in der Scheune seine Maschinen zeigen. „Nicht so schnell. Der alte Mann ist kein D-Zug“, ruft der Reporter. Wie alt bist du denn, fragt der Bauer. „Mitte Fuffzig.“ Was? „Siezen brauchen wir uns nun nicht mehr...“

Von Haig Latchinian