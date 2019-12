Feuerwehr Buchheim stellt Hofweihnacht auf die Beine

Bad Lausick/Buchheim

Unter dem Motto „Wir helfen gern“ lud die Jugendfeuerwehr des Bad Lausicker Ortsteils Buchheim am ersten Advent-Wochenende zur Hofweihnacht ein. In diesem Jahr sollte eine Kindertagesstätte aus Bad Lausick durch eine Spende unterstützt werden. Der Weihnachtsmann persönlich zog den glücklichen Gewinner, die Einrichtung der Volkssolidarität „Phantasie am Schwanenteich“.

Der Männerchor Buchheim und die Musikschule Fröhlich stimmten die Besucher auf die Weihnachtszeit ein. Der Auftritt des eigens gegründeten Kinderchores Buchheim wusste zu überzeugen. Die Gute-Taten-Auktion“ des Ortschaftsrates rundeten das Rahmenprogramm ab.

Adventsstimmung an der Buchheimer Kirche. Quelle: privat

Schau-Schmiede und Karussell

Die Schau-Schmiede der ortsansässigen Firma Pfaff, ein Kinderkarussell, ein Stand mit Waren made in Buchheim, einer mit Honig und Gastronomie vervollständigten das Angebot. „Ich bin stolz und glücklich über die vielen Besucher. Ich kann mich nur herzlich bei allen Helfern bedanken“, sagte Jugendwart Marco Stengel, der die Veranstaltung mit einem Team aus Feuerwehr, Eltern der Jugendfeuerwehr und vielen Unterstützern organisiert hatte. Die strahlenden Gesichter der Besucher seien der Lohn, und auf die Übergabe der Spende freue er sich sehr.

