Geithain

Starke Leistung für das Team Westsachsen beim Pokallauf der Jugendfeuerwehren in Bräunsdorf: Beim ersten Wettkampf diesen Jahres trat die Mannschaft gebildet aus Heranwachsenden aus Ossa, Rathendorf, Narsdorf und erstmals Geithain, in dem Ortsteil von Limbach-Oberfrohna in der Disziplin Löschangriff an.

Rathendorfer Feuerwehr lädt zum Pokallauf

Die Jungen in der Altersgruppe acht bis zwölf Jahre gewannen. Die Mädchen der Altersgruppe zwölf bis 18 Jahre sicherten sich den dritten Platz. „Es war eine gelungene Generalprobe für den Ausscheid der ,Flinken Flamme’ am 1. Juni in Polenz“, resümiert der Rathendorfer Wehrleiter Thomas Benndorf. Zu erleben ist das Team vor heimischer Kulisse am 22. Juni auf dem Wettkampfgelände in Narsdorf, wenn die Rathendorfer Feuerwehr zum Pokallauf einlädt.

