Feuerwehren Borna, Groitzsch und Pegau berichten aus Flutgebiet der Ahr

Borna/Pegau/Groitzsch

Sie sind wohlbehalten zurück – aber mit Eindrücken, die sie so schnell nicht vergessen werden. Mehrere Tage lang waren nicht nur Kameraden der Feuerwehren Borna, Eula, Neukirchen, Ramsdorf und Regis-Breitingen sowie Akteure aus Markkleeberg, Gerichshain, Machern und Hohburg im Flutgebiet im Landkreis Ahrweiler, sondern auch Einsatzkräfte aus Pegau und Groitzsch. Sie alle halfen im kleinen Ort Rech den Anwohnern in der größten Not.

„Schon der Anblick der Region bei unserer Ankunft war schwer zu verarbeiten“, fassten die mitgereisten Kameraden zusammen. „Überall Zerstörung und Leid, kaum ein Stein stand auf dem anderen.“

Hilfe aus dem Landkreis Leipzig überall gebraucht

Doch viel Zeit zum Ankommen blieb nicht, stattdessen ging es gleich an die Arbeit. Ob Wasser transportieren, Straßen spülen, Keller auspumpen, Schutt und Schlamm beseitigen oder auch Gespräche mit den Anwohnern – die Hilfe aus dem Landkreis Leipzig wurde überall benötigt. Vier Tage waren die Brandschützer aus dem hiesigen Kreis vor Ort. Sie leisteten täglich bis zu zwölf Stunden freiwillige Arbeit.

Und nicht nur die zehrten an den Kräften, sondern auch die Eindrücke. Doch trotz allen Leids: Sowohl die Hilfsbereitschaft als auch die Hoffnung, die Orte wieder aufzubauen, schweißten die Menschen zusammen. „Die emotionalsten Ereignisse waren unter anderem die Momente, in denen wir die riesige Dankbarkeit der Bevölkerung spürten. Ob an aufgehängten Bannern und Schildern oder im persönlichen Gespräch: Überall war die Freude über jede helfende Hand groß“, teilten die Kameraden nach ihrer Rückkehr mit. Sie hoffen nun, dass die Region und ihre Bewohner schnellstens zu einer gewissen Normalität zurückkehren können.

Groitzscher und Pegauer Feuerwehrleute helfen

Aus den Ortsfeuerwehren der Städte Pegau und Groitzsch waren 17 Kameraden tagelang im Ort Rech (Landkreis Ahrweiler) im Einsatz. Hier wurden zahlreiche Keller von Wasser und Schlamm befreit, doch selbst für die Einsatzkräfte waren die Arbeiten ein Tropfen auf den heißen Stein.

„Zusammen mit unzähligen freiwilligen Helfern konnten wir einiges schaffen, das aber bei Weitem nicht reicht. Denn Rech mit seinen etwa 600 Einwohnern ist zu 70 Prozent zerstört. Die einzige Brücke über die Ahr ist der Flut zum Opfer gefallen. Auf der anderen Seite des Flusses fehlen sechs Häuser sowie ganze Straßenzüge“, berichteten die Kameraden.

Vielen von ihnen sei es in Anbetracht des Ausmaßes der Zerstörung sprichwörtlich eiskalt den Rücken herunter gelaufen; dabei ist die Flut von 2013 daheim nicht vergessen. Rech gleiche derzeit einem kriegsähnlichen Schauplatz.

Kameraden aus Groitzsch und Pegau in Rech. Quelle: Feuerwehren Groitzsch und Pegau

Im Weingut St. Nepomuk halfen die Pegauer und Groitzscher ebenfalls. Hier mussten unter anderem 30 Fässer Wein entsorgt und der knöcheltiefe Schlamm aus dem Keller entfernt werden. Einige Wochen noch sammeln die Einsatzkräfte Spenden für den Wiederaufbau des Weinguts. „Bislang sind schon mehr als 4000 Euro zusammengekommen, aber es werden hoffentlich noch mehr Spenden“, betont Kamerad Ronny Wiesner.

Einsatz ohne Helfer in der Heimat nicht möglich gewesen

Dass der Hilfseinsatz im Landkreis Ahrweiler möglich war, ist ein Verdienst vieler. Nicht nur der Akteure vor Ort, sondern darüber hinaus von Arbeitgebern, die anspruchslos die Kameraden für den Einsatz freigestellt hatten.

„Ein Dankeschön geht auch an Pegaus Bürgermeister Frank Rösel, der uns die Unterstützung von Seiten der Stadt zugesagt hatte“, sagte Stadtwehrleiter Marco Becher. Das Backhaus Hennig half mit Verpflegungsbeuteln, die Baumärkte Eisen Heise und Hagebau-Zentrum überließen den Helfern notwendige Arbeitsmaterialien. Und das Autohaus Friedel reinigte nach der Rückkehr kostenlos die Fahrzeuge.

Von Julia Tonne