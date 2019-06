Geithain/Narsdorf/

Am Sonnabend traf sich der regionale Feuerwehrnachwuchs zur die 7. Kreismeisterschaft des Kreisfeuerwehrverbands Landkreis Leipzig im Feuerwehrsportzentrum Narsdorf. In der Disziplin „Löschangriff Nass“ traten fünf Mannschaften an.

Bei der 7. Kreismeisterschaft des Landkreis Leipzig wetteiferten verschiedene Nachwuchsteams in Narsdorf um den ersten Platz. Quelle: Mike Köhler

Team Ballendorf der Männer sich konnte mit einer Zeit von 27,5 Sekunden den 1. Platz sichern und schickte das Team vom Landkreis Leipzig und Team Beucha auf die Plätze 2 und 3. Das Team Westsachsen der Frauen, die als einzige Mannschaft antraten, konnte sich mit einer Zeit von 39,8 Sekunden den 1. Platz sichern.

„Für die Zukunft hoffen wir, dass sich weitere Mannschaften dem Feuerwehrsport widmen“, so Mike Köhler, Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbands des Landkreises Leipzig. „Es fördert den Kameradschaftsgeist und Zusammenhalt.“

Wettkämpfe bei der 7. Kreismeisterschaft des Feuerwehrnachwuchses im Landkreis Leipzig. Quelle: Mike Köhler

Von LVZ