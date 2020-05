Filmreife Kulisse: Warum Kohren-Sahlis bei Glatzeder, Krößner & Co. so beliebt ist

Kohren-Sahlis

„Dort waren im Film das Karussell und die Schießbude“, sagt Konrad Pohl und zeigt zum Gasthof. Der 69-Jährige steht auf dem Markt in Kohren-Sahlis und begibt sich auf Zeitreise zurück ins Jahr 1978. Damals drehte Regisseur Rainer Simon hier „Zünd an, es kommt die Feuerwehr“, eine satirische Posse, bei der im kaiserlichen Deutschland um 1900 eine Freiwillige Feuerwehr aus Mangel an Löscharbeiten selber kokelt.

Das ist schon mehr als 40 Jahre her, aber der Kohrener erinnert sich bis heute: „Wir hatten so viel Spaß!“ Die Defa-Filmwelt kannte sein Fuhrgeschäft. Wenn eine Szene mit Pferden in der Region gedreht wurde, fragte man hin und wieder bei ihm an.

Pferde in „König Drosselbart“ und „Mutter wider Willen“

Im Feuerwehr-Film zogen seine Tiere die Löschspritze am Töpferbrunnen vorbei. In „König Drosselbart“ saß der verkleidete König auf einem seiner Pferde, als er die Keramik der Liebsten zertrümmerte – um die hochmütige Braut zu erziehen. Diese Szene spielte ebenfalls auf dem Markt der Töpferstadt. Auch in „Mutter wider Willen“ und „ Sachsens Glanz, Preußens Gloria“ waren Pohls Pferde vor der Kamera.

Konrad Pohl erinnert sich, wie seine Pferde in Filmen auftraten – häufig direkt auf dem Markt seiner Heimatstadt Kohren-Sahlis. Quelle: Jens Paul Taubert

Nicht selten kamen er und andere Kohrener als Statisten zum Einsatz, besonders viele von ihnen bei „Zünd an, es kommt die Feuerwehr“. 60 bis 70 sollen es gewesen sein, sagt er, „sie waren alle beim Begräbniszug vom Hauptmann Kaden dabei, der über unseren Markt führte“.

Hauptmann rettet Gefangenen

Der Film erzählt folgende Geschichte: Kaden, gespielt von Winfried Glatzeder, ist Chef der Freiwilligen Feuerwehr von Siebenthal. Den Kameraden mangelt es an Bränden, um sich zu bewähren. Einer von ihnen, Gastwirt Zetsche, steht vor dem Ruin, denn seine auf einem alten Silberbergwerk erbaute Wirtschaft droht einzustürzen. Da Zetsche eine Brandversicherung hat, will man dem Einsturz mit einem Feuer zuvorkommen. Das Unternehmen scheitert.

Zur Galerie Winfried Glatzeder, soeben 75 geworden, wurde gern „Belmondo des Ostens“ genannt. In der Satire „Zünd an, es kommt die Feuerwehr“ spielt er die Hauptrolle. Den meisten jedoch ist er bekannt durch „Die Legende von Paul und Paula“. Hier einige historische und neuere Fotos von ihm.

Als Ablenkungsmanöver wird flugs das Gefängnis angezündet. Unerwartet gibt es dort doch einen Gefangenen, den Hauptmann Kaden in einer heldenhaften Aktion rettet. Das bringt seiner Wehr Ruhm. Als Kaden das nächsten Mal versucht, die Kneipe von Zetsche anzuzünden, wird er unter dem einstürzenden Haus begraben – und man entdeckt auch die Brandstiftung.

Begräbnis ohne Leiche

Von höchster Stelle wird die Angelegenheit vertuscht und Kaden erhält ein Staatsbegräbnis. Das findet ohne Leiche statt, denn Kaden hat sich durch die alten Stollen gerettet und macht sich mit seiner Geliebten Lene aus dem Staub.

„Wie aufwendig so ein Film ist!“ sagt Konrad Pohl. Alle Antennen kamen damals von den Dächern und Spalierobst an die Häuserwände. „Viele Szene wurden x-mal gedreht, weil entweder die Pferde nicht das machten, was sie sollten, oder wir Statisten was falsch verstanden hatten“, meint er. Aber auch den Schauspielern unterliefen Pannen.

Film war hochkarätig besetzt

Vor der Kamera standen bekannte Akteure: Winfried Glatzeder (Die Legende von Paul und Paula) und Renate Krößner (Solo Sunny) als Liebespaar, daneben Rolf Ludwig, Kurt Böwe, Günter Junghans, Michael Gwisdek und die Grande Dame des Leipziger Schauspiels Christa Gottschalk.

„Die Schauspieler waren alle ganz unkompliziert und lustig, es wurde bei diesem Film viel gelacht“, weiß der Statist heute noch. Auch abends gern mal gefeiert. Zur Entspannung legte sich Glatzeder in Pohls Badewanne und trällerte vor sich hin.

Brennendes Haus in Magdeborn

Lange Diskussionen gab es wegen des Hauses, das abbrennen sollte, im Film die Kneipe von Zetsche. Schließlich drehte man in Magdeborn. Das Dorf war leer gesiedelt, weil es der Kohle weichen musste.

Regisseur Rainer Simon erinnert sich heute noch an die heiteren Dreharbeiten in Kohren-Sahlis. Quelle: privat

Bei mehreren Szenen waren Pohls Pferde dabei. 35 Jahre führte er das Fuhrgeschäft seiner Familie, heute ist er Rentner. An die Filmabenteuer erinnert er sich immer noch gern und sagt mit Stolz: „Unser Kohren-Sahlis ist eben so schön, dass die Filmleute immer wieder hier her kamen.“

Auch in Theusdorf bei Geithain wurde gedreht

Auch im nahen Theusdorf wurde gedreht. „Die Filmemacher haben damals hier nach einem passenden Bauernhof gesucht, der in die Zeit um die Jahrhundertwende passt“, sagt Gabi Sporbert aus dem kleinen Dorf bei Geithain. Beim Hof ihrer Eltern störten die modernen Fenster. Doch man wurde in ihrem Heimatort noch fündig.

Sogar die Feuerwehr kam zum Einsatz: Da im Winter gedreht wurde, hatte es geschneit. Doch eine weiße Kulisse war im Film nicht vorgesehen. So spritzten die Kameraden den Schnee weg, bevor die Filmklappe die Szene startete.

Bei den Dreharbeiten: Rainer Simon mit seiner Tochter Jana und Winfried Glatzeder (l.) Jana spielte im Film die kleine mondsüchtige Anna. Quelle: privat

Interview mit Regisseur Rainer Simon Rainer Simon, Jahrgang 1941, gehört zu den wichtigsten DEFA-Regisseuren. Zu seinen bekanntesten Filmen zählen „Die Frau und der Fremde“ (1985) und „Jadup und Boel“ (1980). Kurz davor drehte er „Zünd an, es kommt die Feuerwehr“ – nach einer wahren Begebenheit. Frage: Eine Feuerwehr zündet Häuser an, damit sie löschen kann: Das gab es tatsächlich? Rainer Simon: Ja, die Geschichte stammt von einem authentischen Fall im sächsischen Siebenlehn Anfang des 20. Jahrhunderts. Der Dramaturg Manfred Wolter schrieb dazu ein Drehbuch. Weil befürchtet wurde, dass es Ärger geben könnte, haben wir Siebenlehn im Film in Siebenthal umbenannt. Warum entschieden Sie sich damals für diese Komödie? Ich konnte drei bis vier andere Filmprojekte aus ideologischen Gründen nicht machen. Ich wollte aber wieder drehen und die Geschichte gefiel mir, denn auch hier ließen sich Spitzen gegen das Regime gut unterbringen. Der Film ist wohl auch heute noch eine Majestätsbeleidigung, der sächsische König ist eine komische Figur und kommt nicht gut weg. Wie kamen Sie auf Kohren-Sahlis? Szenenbildner und Kameramann fuhren durch die Gegend und schauten sich um: Kohren-Sahlis passte mit seinem originellen Markt sehr gut. Wir drehten aber auch an anderen Orten, das brennende Gefängnis zum Beispiel stand in Magdeborn, ein Ort, der damals überbaggert werden sollte. Welche Erinnerungen haben Sie an die Dreharbeiten? Aus Planungsgründen mussten wir im Januar drehen. Es war nur vier Stunden richtig hell am Tag und außerdem saukalt. Das hatte zur Folge, dass die Schauspieler in jeder Pause in den Kneipen verschwanden und entsprechend wiederkamen. Einmal hatte einer soviel getrunken, dass er an der Kamera vorbei schwankte und dann umfiel (lacht). Statisten aus Kohren erzählen heute noch, dass der Dreh überhaupt sehr lustig war... Ja, ich hatte ein herrliches Komödianten-Ensemble! Glatzeder war da noch der disziplinierteste, aber Böwe und Ludwig und Gosch versuchten sich gegenseitig zu übertreffen. Da musste ich manchmal bremsen. Der Film war hervorragend besetzt: Winfried Glatzeder, Renate Krößner, Rolf Ludwig, Kurt Böwe, Günter Junghans... Wie brachten Sie all die bekannten Akteure dazu, bei Ihnen mitzuspielen? Mit manchen hatte ich vorher schon zusammen gedreht, wir kannten uns zum Beispiel aus meinen Märchenfilmen „Sechse kommen durch die Welt“ und „Wie heiratet man einen König“ und vom „ Till Eulenspiegel“. Ich glaube, sie spielten gerne bei mir. Übrigens: Renate Krößner kam damit zu ihrer großen Rolle. Der Regisseur Konrad Wolf sah sie sich im Rohschnitt von „Zünd an, es kommt die Feuerwehr“ an – danach bekam sie die Hauptrolle in „Solo Sunny“. Interview: Lesen Sie auch Über die Brandstiftungen in Siebenlehn von 1896 und 1906 und den anschließenden Gerichtsprozess gegen die Täter

Über Regisseur Rainer Simon

