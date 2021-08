Finns Flohmarkt in Flößberg

Borna/Flößberg

Die Bilder vom Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben die Menschen hierzulande ebenfalls tief erschüttert. Auch den achtjährigen Finn aus Borna. Das brachte den Zweitklässler auf eine ganz besondere Idee: einen Flohmarkt auf dem Grundstück seiner Oma Anne Meißner in Flößberg zu organisieren und den Erlös den Flutopfern zu spenden.

Bücher und Spielzeug auf dem Hof

„Er hat die Bilder im Fernsehen gesehen“, erzählt die 66-Jährige. Und weil Großmutter und Enkel begeisterte Flohmarktbesucher sind, lag es nahe, genau so etwas auch in Flößberg zu veranstalten. Unterstützt wurde Finn dabei von seinen Cousin Ben Müller aus Roda. Die beiden Jungen bauten deshalb an einem Sonnabend Stände auf dem Hof und vor der Garage auf und boten Bücher, Schuhe und Spielzeug. Teilweise aus eigenen Beständen, weil Jungen ja auch größer werden, so dass sich Finn guten Herzens von seinen Spielzeug-Werkzeugen trennen konnte („Ich habe jetzt richtige.“). Auch die Nachbarn stellten Verkaufsmaterial wie Trinkgläser zur Verfügung. Die Vorbereitung dauerte sieben Tage, der Flohmarkt lief drei Stunden.

Erlös aufgerundet

Finn und seine Großmutter räumen ein, dass es hätte noch besser laufen können. Dennoch kamen Leute auf das Meißnersche Grundstück. Alle Waren wurden zum Einheitspreis von jeweils einem Euro angeboten; weil sich aber die Kundschaft generös zeigte, kam das erkleckliche Sümmchen von 144 Euro zusammen. Und dabei blieb es am Ende nicht. „Ich habe das aufgerundet“, sagt Oma Anne Meißner. Jetzt gehen 200 Euro an das Deutsche Rote Kreuz, dass Spendengelder an die Flutopfer im Westen weiterleitet.

„Verwandt“ mit dem DRK

Dass das DRK der richtige Adressat dafür ist, daran hat Anne Meißner keinen Zweifel, „Wir sind gewissermaßen verwandt mit dem DRK.“ Sohn Lutz ist DRK-Rettungssanitäter, Tochter Stefanie seit Jahren Ehrenamtliche. Und auch die Großmutter an hat eine ganz spezielle Bindung an die Retter unter dem Zeichen des Roten Kreuzes. Sie war vor Jahren an einem Heiligen Abend mit kleinen Geschenken auf die DRK-Rettungswache nach Frohburg gefahren, „einfach so, um den Leuten dort danke zu sagen“.

Besuch mit Folgen

Ein Besuch mit Folgen. Seither gehört sie zum festen Personalbestand, wenn dort die alljährliche Weihnachtsfeier ansteht – als Weihnachtsfrau, die auch schon mal ihren Enkel Finn als Wichtel mitnimmt.

Verkauf via Internet

Der hat mit seinem Cousin Ben noch Restbestände vom Flohmarkt zugunsten der Flutopfer. Ein Teil davon kam in den Altkleidercontainer in Roda. Der Rest soll jetzt via Internet zum Verkauf angeboten werden. Den Erlös gönnen sich die Jungen dann als Taschengeld.

Von Nikos Natsidis