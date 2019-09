Fischadler brütet erfolgreich an den Eschefelder Teichen

Frohburg

Ihre Herbstexkursion führte die RegionalgruppeEschefelder Teiche im Gebiet nahe Frohburg durch. Mehr als ein Dutzend Besucher trotzte den Regenschauern. Unter Führung von Steffen Wolf erfolgte ein Rundgang durch das Teichgebiet. Gesichtet werden konnten unter anderem durchziehende Rauchschwalben und Lachmöwen.

Da die Teiche zum alljährlichen Abfischen vorbereitet wurden, konnte auf den Schlammflächen drei Alpenstrandläufer und sieben Bekassinen beobachtet werden. Grau- und Silberreiher standen an den Schlammrändern. Kormorane saßen auf der Schwimminsel am Großteich.

Schon im Vorjahr erster Brutversuch des Fischadlers

Nachdem schon im vorigen Jahr der erste Brutversuch des Fischadlers festgestellt wurde, kam es in diesem Jahr in der Nähe vom Naturschutzgebiet zu einer erfolgreichen Brut mit flüggen Jungvögeln. „Es ist empfehlenswert, diese Brutansiedlung beim geplanten Ausbau der B 7 von Altenburg zu berücksichtigen, um Störungen im Brutgeschäft zu vermeiden“, so Wolf.

Leider sei es in diesem Jahr wiederum zu keinen Bruten der für das Schutzgebiet wichtigen Arten wie Schwarzkopfmöwe und Lachmöwe sowie dem vom Aussterben bedrohten Schwarzhalstaucher gekommen.

Von es