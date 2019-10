Flößberger Kita „Zwergenland“ wächst

Frohburg/Flößberg

Von wegen „ Zwergenland“: Die Flößberger Kindertagesstätte gleichen Namens wird deutlich größer sein,wenn die Stadt Frohburg den Umbau der Einrichtung abgeschlossen hat. Bis Ende des Jahres soll das geschehen, so dass die Mädchen und Jungen, die zurzeit in anderen Kitas betreut werden, danach nach Flößberg zurückkehren können. Dann werden sie feststellen, dass sich nicht nur das alte Gebäude in Nachbarschaft der Kirche im Inneren verwandelt hat. Vor allem kam an der Westseite ein großer Anbau hinzu, der zusätzlichen Raum schafft.

Zeit- und Kostenrahmen wird in Flößberg gehalten

„Wir liegen im Zeit- und im Kostenplan“, sagt Viola Schröder vom Bauamt der Stadt, als sie über die Baustelle führt. Im und am Gebäude sind mehrere Firmen intensiv beim Arbeiten: „Vor Weihnachten sollen noch die Möbel geliefert werden." So wie es voran gehe, sei das realistisch. Im Laufe des Januars 2020 sollten dann – so sagte es Bürgermeister Wolfgang Hiensch BuW) vor Beginn der Bauarbeiten – die Kinder zurückkehren können.

„Die Eltern freuen sich schon jetzt auf das neue Haus. Das Interesse ist sehr groß“, sagt Schröder. Sie wüssten wohl zu schätzen, dass Frohburg mit dieser Investition eine kleine, familiäre Kindereinrichtung auf dem Land stärke und zukunftssicher mache.

Sanierung der Kita ist günstiger als Neubau

Rund 800.000 Euro investiert Frohburg in dieses über Jahre geplante Vorhaben. Eine Viertelmillion Euro dieser Summe sind Leader-Fördermittel. Hatte die Kommune ursprünglich sogar einen Neubau erwogen, um auch in Flößberg eine Betreuung nach heutigen Standards zu ermöglichen, entschied man sich schließlich für die Sanierung der historischen Substanz und eine Erweiterung.

Um- und Erweiterungsbau Kita Flößberg - die Außenanlagen machen gerade Galabau Harzendorf aus Frauendorf. Quelle: Jens Paul Taubert

Ein Neubau des „ Zwergenlandes“ hätte mehr als das Doppelte der aktuellen Bausumme gekostet. Die Flößberger Kindereinrichtung ist die einzige im Frohburger Stadtgebiet, die bisher nicht saniert wurde. Entsprechend hoch war der Handlungsdruck und sind es die Erwartungen der Eltern.

Kurz vor Weihnachten sollen die Möbel kommen

Der Anbau enthält das künftige Herzstück der Einrichtung, einen großen Gruppenraum, in dem Licht auch von oben kommt und der auch für Sport und Veranstaltungen genutzt werden kann. Außerdem werden hier die Garderoben und die Küche untergebracht sowie ein Raum speziell für die Integration. Der Zugang zum Haus wird verlegt, erfolgt künftig durch den Anbau. Im alten Gebäude hat links die Krippe, rechts der Kindergarten seine Räumlichkeiten. Zimmer für die Erzieherinnen und die Leiterin ziehen in eine ehemalige Wohnung im Obergeschoss um. Erneuert wird zudem die gesamte Haustechnik.

Von Ekkehard Schulreich