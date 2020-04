Flößberger Metallbauer macht sich selbstständig

Frohburg/Flößberg

Viele Jahre lang arbeitete er auf Montage, nun gründete er auf dem eigenen Hof seine Metallbaufirma: Der 36-jährige Michael Lehning aus dem Frohburger Ortsteil Flößberg startete zum Monatsbeginn in die Selbstständigkeit. Platz fand die eigene Firma in einer früheren Scheune. „Bis 1989 war hier die Werkstatt der LPG, allmählich habe ich sie mir ausgebaut.“

Erster Berufswunsch: Schmied

Ursprünglich wollte Lehning Schmied werden, doch damals waren die Ausbildungsplätze in diesem Bereich knapp. So kam er zum Hallenbau und zur Konstruktionstechnik im Metallbau, war europaweit auf Montage, zuletzt längere Zeit in Wien. „Eine sehr interessante Zeit“, erinnert er sich. „Man bekommt Einblicke in die verschiedensten Branchen, bis hin zum Kraftwerksbau.“

Doch er wollte irgendwann nicht nur auf Besuch im heimischen Flößberg vorbeikommen. Denn mittlerweile hat der Familienvater zwei Kinder, und die wollen ihren Vater nicht nur als Gast sehen. „Mit meiner großen Tochter baue ich schon Vogelhäuschen, so führe ich sie langsam ans Handwerkliche heran. Aber sie kommt immer von alleine und möchte etwas lernen.“

Geländer, Treppen, Zäune sind die Klassiker

Stichwort allein: Michael Lehning will vorerst „kleine Brötchen backen“ und arbeitet als Ein-Mann-Unternehmen. Im Blick hat er vor allem private Auftraggeber. Geländer, Treppen, Tore, Zäune und Halterungen sind dabei gewissermaßen die Klassiker, er sieht sich als Mädchen für alles. „Ich bin aber kein Kunstschmied“, betont er. Zwar verfügt er auch über Schmiedefeuer und Amboss, den geschmiedeten und künstlerisch aufwendig gestalteten Zaun gibt es bei ihm aber eher nicht. „Dafür brauche ich dann schon einen Experten.“

Lehning sieht sich als Dorfschmied der modernen Art. „Wer ein Geländer haben möchte, dem bringe ich auf Wunsch auch ein paar Verzierungen mit an“, betont er. Was schätzt er an seiner Branche? „Das ist einfach ein schöner Beruf. Aus Metall lässt sich so viel machen, vom kleinen Schnörkelzeug bis zur großen Halle ist alles möglich.“ Worauf freut er sich jetzt am meisten? Zum einen auf die neue Herausforderungen, zum anderen aber darauf, nicht mehr jeden Tag in die weite Welt ziehen zu müssen. „Jetzt arbeite ich auf meinem eigenen Hof.“ Und die Branche biete viel Arbeit. „Es gibt zwar einige Wettbewerber, aber die sind oftmals ausgebucht.“

Von Bert Endruszeit