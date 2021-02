Flughafenausbau: Landkreis Leipzig übt Manöverkritik

Landkreis Leipzig

Nachbesserungen fordert der Landkreis Leipzig beim geplanten Ausbau des Flughafens Leipzig-Halle. In der Region ist von den Auswirkungen vor allem die Gemeinde Thallwitz betroffen. „Darüber hinaus tangieren die Fluglärmimmissionen weitere Gebiete im Landkreis Leipzig, die sich im Korridor der südlichen Anflugroute befinden, so zum Beispiel die Stadt Markkleeberg sowie die Gemeinde Machern.“

Mit einer Zunahme des Nachtflugverkehrs und deutlich mehr Starts und Landungen sieht die Kreisbehörde auch in der Region steigende Belastungen auf Mensch und Umwelt zukommen. Der Ausbau des Frachtdrehkreuzes werde deshalb kritisch gesehen. „Nach einer fachlichen Prüfung fordert der Landkreis Leipzig in mehreren Punkten eine Ergänzung der Planungen oder bemängelt fehlende Überlegungen“, so Kreissprecherin Brigitte Laux.

Gesundheitliche Folgen des Nachtlärms gehören auf den Prüfstand

Nimmt das Flugaufkommen vor allem in den ersten Nachtstunden weiter zu, hat dies nach Einschätzung des Landkreises erhebliche Auswirkungen auf den erholsamen regenerierenden Schlaf. „Daher müssen die gesundheitlichen Auswirkungen des Nachtlärms durch die große Anzahl der Frachtflugzeuge in sehr kurzen Abständen in den Planunterlagen intensiver als bisher betrachtet werden“, lautet eine der Forderungen, die im Rahmen des laufenden Planänderungsverfahrens aufgemacht werden. Eine Zunahme der Flüge um etwa 40 Prozent bedeute eine starke Zunahme des Fluglärms. „In den Planungsunterlagen sind aber zusätzliche Leer- und Überführungsflüge noch nicht berücksichtigt, das heißt, das tatsächliche Flugaufkommen wird weitaus höher sein.“ Auch Auswirkungen auf die gesamte Verkehrslogistik rund um den Airport – also Autobahnen, Straßennetz insgesamt und Schiene – blieben unberücksichtigt, und damit die Zunahme des Verkehrslärms am Boden. Auch bei der Planung der neuen, vierspurigen Muldebrücke der A14 bei Grimma seien die Auswirkungen des Flughafenausbaus offensichtlich nicht betrachtet worden.

Neues Anflugverfahren mit negativen Auswirkungen für Markkleeberg

Der Kreis geht in seiner Stellungnahme auch auf das neue Anflugverfahren ein, das seit dem Vorjahr praktiziert wird. Die Fluglärmkommission hatte dafür einen Korridor entlang der Autobahn A 38 freigemacht. Gegen den ausdrücklichen Willen des Landkreises Leipzig, der die Interessen aller kreisangehörigen Kommunen in der Kommission vertritt und gegen das neue Anflugverfahren gestimmt hatte. „Bei der südlichen Anflugroute sollte mit Überflug der A 38 aufbauend auf dem vorhandenen Geräuschpegel der zusätzliche Fluglärm gebündelt werden.“ Dieses Ziel ist nach Einschätzung des Landkreises nicht erreicht worden. „Zahlreiche Beschwerden zeigen, dass die Lärmkomprimierung so nicht wahrgenommen wird. Es hat den Anschein, dass die Flüge über bewohnte Gebiete, insbesondere das Stadtgebiet Markkleeberg, erfolgen“, kritisiert der Landkreis. Hier müsse die Einhaltung der Flugspuren und -höhen regelmäßig überprüft werden.

Der Landkreis sieht zudem Verbesserungsmöglichkeiten beim vorbeugenden Lärmschutz wie optimierte Flugrouten oder die Einhaltung der Mindestflughöhe, um die Betroffenheit auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Als weitere aktive Lärmschutzmaßnahmen werden höhere Landegebühren für ältere Maschinen oder im Gegenzug die Förderung modernster Flugzeuge mit weniger Lärmimmission angeregt.

Unglück über Thallwitz hätte verheerende Folgen für Leipziger Wasserversorgung

Hinsichtlich der Umweltbelastung benennt der Landkreis auch mögliche Störfälle, wenn sich durch die Verdichtungen der Flugbewegungen auch die Wahrscheinlichkeit von Unglücken erhöht. „Ein solches hätte im Überflugbereich der Gemeinde Thallwitz verheerende Auswirkungen, da ein Drittel der Wasserversorgung der Stadt Leipzig durch die Wasserwerke Canitz und Thallwitz erfolgt.“

Mit Blick auf das kreiseigene Klimaschutzkonzept, das derzeit entsteht, wirke sich der Flughafenausbau ebenso negativ aus.

