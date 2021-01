Fluglärm: Airport-Pläne tangieren besonders Thallwitz

Landkreis Leipzig

Der Flughafen Leipzig-Halle wächst. Schon jetzt ist er das zweitgrößte Frachtdrehkreuz in Deutschland mit rund 10 000 Beschäftigten in etwa 100 Unternehmen. In den kommenden Jahren soll der Airport weiter ausgebaut werden. Anwohner, Initiativen und Politiker befürchten eine enorme Steigerung der Belastung für Umwelt und Mensch. Noch bis 15. Februar haben betroffene Kommunen und Bürger die Möglichkeit, sich im Rahmen des laufenden Planänderungsverfahrens zu äußern.

Laut Angaben der Deutschen Flugsicherung ( DFS) wurden 2019 mehr als 75 000 Starts und Landungen gezählt, fast 30 Prozent mehr als noch zehn Jahre zuvor. Anfang 2020 billigte der Aufsichtsrat der Mitteldeutschen Flughafen AG, dessen Tochterunternehmen die Flughafen Leipzig/Halle GmbH ist, den weiteren Ausbau. Rund 500 Millionen Euro sollen in neue Vorfelder, Logistik- und Bürogebäude sowie den Zentralbereich des Flughafens investiert werden.

Aufkommen von DHL soll weiter steigen

Das heißt zunächst einmal weiteres Personal. Allein der Onlinehändler Amazon kündigte rund 200 neue Jobs an. Bisher können vor den DHL-Sortierzentren etwa 60 Flugzeuge parken. „Geplant sind 36 zusätzliche Parkpositionen“, so Markus Otto, Chef der DHL-Frachtairline European Air Transport (EAT) mit Sitz in Leipzig. DHL wickelt hier aktuell täglich 350 000 Sendungen ab, laut Prognosen könnte das Aufkommen bis 2032 auf 800 000 Sendungen steigen.

Der Flughafen ist ein Wirtschaftsmotor für die Region, die seit mehreren Jahren wie kaum eine andere in Deutschland wächst. Im Umkehrschluss bedeuten die Vorhaben jedoch mehr Flüge, eine höhere Frequenz und somit eine stärkere Belastung für Mensch und Umwelt. Neben DHL steuern mittlerweile über fünfzig Frachtairlines Leipzig-Halle an. Als besonders stark betroffen gilt vor allem der Leipziger Norden.

Anwohner in den Einflugschneisen fühlen sich nicht ernst genommen. Sie befürchten, dass sich mit dem geplanten Ausbau die Lärm-, Gesundheits- und Klimabelastung enorm erhöhen wird.

Im Landkreis Leipzig lagen die Unterlagen nur in Thallwitz aus

Im Landkreis Leipzig hat das laufende Planverfahren bisher kaum öffentlichen Widerhall gefunden. Was daran liegen mag, dass die Antragsunterlagen nur in einer Landkreis-Kommune auslagen: Das war Thallwitz. Bürger, die tatsächlich in den neun dicken Aktenordnern blättern wollten, hatten diese Chance insgesamt nur in 17 Orten Mitteldeutschlands: Neben Leipzig, Schkeuditz, Taucha, Jesewitz und Eilenburg waren das Delitzsch, Krostitz, Rackwitz und Wiedemar. Außerdem konnte in den sachsen-anhaltinischen Kommunen Kabelsketal, Schkopau, Halle, Merseburg, Bad Lauchstädt, Landsberg und Sandersdorf-Brehna Einsicht genommen werden. Online sind die Papiere nach wie vor einsehbar.

Die Auswahl der 17 Rathäuser begründete Ingolf Ulrich, stellvertretender Pressesprecher der Landesdirektion Sachsen (LDS), wie folgt: „Das Auslegungsgebiet wurde auf der Grundlage der im Planfall für 2032 prognostizierten nächtlichen Fluglärmbelastung festgelegt.“ Dabei seien jene Bereiche berücksichtigt, in denen die nächtliche Fluglärmbelastung einen äquivalenten Dauerschallpegel von 45 Dezibel (A) erreicht. „Aus dem Landkreis Leipzig liegt nur die Gemeinde Thallwitz innerhalb dieses Gebietes“, so die Landesdirektion.

Von Matthias Schönknecht und Simone Prenzel