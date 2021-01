Machern

Klagen über zunehmenden Fluglärm kommen auch aus der Gemeinde Machern. „Vermehrt wenden sich Bürger an unseren Verein, die sich besonders nachts durch laute Frachtmaschinen gestört fühlen“, erklärt Manfred Lukaseder, stellvertretender Vorsitzender des Regionalvereins Machern. Schon einmal hatten es die Akteure geschafft, dem Flughafen eine Lärmmessung abzutrotzen. Das war im Jahr 2010 – die Ergebnisse hat der CDU-Gemeinderat noch im Schrank. Damals stand eine unscheinbare graue Box in Lübschütz und zog anschließend nach Machern um, um auch dort über mehrere Monate hinweg die Lärmwerte aufzuzeichnen. Zu dieser Zeit lud der Regionalverein zu einer gut besuchten Infoveranstaltung ein, auf der Flughafenkritiker bereits eindringlich warnten. „Was Sie jetzt erleben, ist erst der Anfang“, erklärte den Macherner damals ein Mitglied der Interessengemeinschaft Nachtflugverbot. „Wenn DHL erst voll in Betrieb geht, können Sie sich auf 70 bis 80 Flugzeuge pro Nacht gefasst machen.“ Eine Prophezeiung aus dem Jahr 2010, die sich mit den Ausbauplänen bestätigt.

Frachtmaschinen über Machern deutlich vernehmbar

„Damals“, erinnert sich Lukaseder, „sind wir sogar der Bundesvereinigung gegen Fluglärm beigetreten und haben auch den Landkreis für das Thema sensibilisiert.“ Inzwischen hätten die Klagen der Bürger wieder so stark zugenommen, dass man sich dem Thema erneut annehmen wolle. „Wir haben dazu erste Gespräche mit Bürgermeister Karsten Frosch geführt, der seine Unterstützung zugesagt hat.“ Denn derartige Messstellen, so Lukaseder, könnten nur von einer betroffenen Kommune beantragt werden. „Insbesondere im Dezember waren die Frachtmaschinen über Machern vernehmbar“, schildert der Vereinsvorstand. Nachtruhe bei geschlossenem Fenster sei für viele aber keine Option, dem Fluglärm zu begegnen. Lukaseder hofft nun, dass die Messstelle bald beantragt werden kann. „Nur wenn wir verlässliche Werte vorliegen haben, wissen wir, woran wir sind.“

Erst im Vorjahr wurde das Logistikzentrum des Versandriesen Amazon am Flughafen Leipzig-Halle erweitert. Quelle: Michael Strohmeyer

Mobile Messstelle für Markkleeberg geplant

Auch die Stadt Markkleeberg bemühte sich in jüngster Zeit um eine mobile Messstelle. Zahlreiche Bürger gingen auf die Barrikaden, nachdem seit dem Vorjahr ein neues Anflugverfahren auf den Flughafen Leipzig/Halle praktiziert wird. Die Fluglärmkommission hatte dafür einen Korridor entlang der Autobahn A 38 freigemacht. Gegen den ausdrücklichen Willen des Landkreises Leipzig, der die Interessen aller kreisangehörigen Kommunen in der Kommission vertritt.

Neue Anflugroute verläuft entlang der A 38

Mit der neuen Anflugroute werden dicht besiedelte Gebiete über der Stadt Leipzig entlastet, weniger dicht besiedelte Gebiete im Umland belastet. Vor allem in den südlichen Stadtbereichen Markkleebergs sei das Dröhnen der Maschinen deutlich zu hören, heißt es seitdem. Der Markkleeberger Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD) hatte dazu erklärt: „Des einen Vorteil ist des anderen Leid, wobei wir die Leidtragenden sind.“ Die Markkleeberger Proteste gipfelten in zwei dicken Aktenordnern, die Schütze an Landrat Henry Graichen ( CDU) übergab. Dieser allerdings erklärte schon 2020, der Landkreis besitze als Mitglied der Fluglärmkommission nur eine von 21 Stimmen. Klagen über zunehmenden Fluglärm kamen zuletzt auch aus Markranstädt, Zwenkau oder Großpösna.

