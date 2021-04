Förderung für die Kastanien-Allee in Kohren-Sahlis

Frohburg/Kohren-Sahlis

Die Sicherung der historischen Substanz des Sahliser Gutes fortsetzen und den verwilderten Rokoko-Park wieder freilegen: Das sind zwei zentrale Ziele des neuen Eigentümers Andreas Scholz für das laufende Jahr. Der Burgstädter Unternehmer, spezialisiert auf die Rettung und Wiederbelebung solcher Objekte, will in das denkmalgeschützte Ensemble im Frohburger Ortsteil Kohren-Sahlis unter anderem Einrichtungen für eine außerklinische Intensivversorgung, für Tagespflege, Service-Wohnen und Therapiepraxen integrieren. An die Stelle der in DDR-Zeiten errichteten Werkstatthalle soll ein Gebäude mit Maisonette-Wohnungen treten.

Erste Planungen und Entwürfe erarbeitet

„Die Planungen zum Schloss, zum Park und zu weiteren Gebäuden und Flächen werden fortgeführt und konkretisiert“, sagt Gerd Welker. Er ist vom Investor mit der Betreuung des Vorhabens betraut worden. Welker kennt die Materie, war er nach der Wende doch Leiter des Bauamtes in der Töpferstadt. Für das Schloss gebe es konzeptionelle Entwürfe, für den Park sei eine Projektskizze erstellt, auf deren Grundlage die Fachplanung vorangetrieben werde. Konzepte für die Sanierung und mögliche Nutzungsperspektiven für mehrere Gebäude seien erarbeitet. Für die Sanierung der Trockenmauern an der markanten Kastanien-Allee sollen Fördermittel der Leader-Region „Land des Roten Porphyr“ beantragt werden.

Bundesförderung und Pferde in Sicht

„Zu beantragten Förderungen für das Schloss und den Park gibt es positive Signale von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, vom Landesamt für Denkmalpflege Sachsen sowie von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz“, sagt Welker. Die Zusammenarbeit mit den Behörden auf Kreis- und Landesebene gestalte sich konstruktiv. Geplant sei ferner, ab dem Jahreswechsel 2021/2022 auf einer Freifläche einen Aktiv-Hof mit Pferdehaltung zu realisieren.

Von Ekkehard Schulreich