Forderung: Wanderweg Frohburg–Kohren ist wichtig wie der Bahnhof

Frohburg

Das vor 150 Jahren errichtete Empfangsgebäude des Frohburger Bahnhofs steht leer. Die Kommune erwarb die denkmalgeschützte Immobilie, die das Stadtbild prägt, vor Jahren, um sie zu sichern und für neue Nutzungen zu sanieren. Gedacht wird dabei unter anderem an den Tourismus.

Das 1872 in Betrieb genommene Gebäude sollte für Besucher das Tor zum Kohrener Land werden, so beschrieb der langjährige Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) seine Vision. Ein Slogan, der richtig sei, allerdings gar nicht so neu, meint der Heimatgeschichtler Karl-Heinz Zschunke. Er erinnert an ein zweites Jubiläum in diesem Jahr.

Letzter Zug nach Kohren vor 55 Jahren

Es geht ihm um die Einstellung des Zugverkehrs auf der in Frohburg seit 1906 abzweigenden Stichbahn durch den Streitwald nach Kohren-Sahlis. Der letzte Personenzug war hier im Mai 1967 gefahren. „Es war ein Riesenfehler damals, die Strecke stillzulegen“, meint Zschunke. Auf ihr, die nun 55 Jahre nicht mehr besteht, könnten heute Ausflügler schnell mitten hinein in das Kohrener Land gelangen.

Wanderweg nach Kohren vernachlässigt

Die Sanierung des Frohburger Bahnhofsgebäudes allein genügt aber nicht, um dem „Tor“ gerecht zu werden, so Zschunke. „Der Hauptwanderweg, der am Bahnhof beginnt und durch den Frohburger Stadtwald führt, ist seit Jahren total vernachlässigt.“

Die Verbindung über den Eisenberg und entlang der Wyhra in Richtung Stadtbad und weiter nach Streitwald sei die Hauptachse für Wanderer und Radfahrer. Sie wieder in Ordnung zu bringen und kenntlich zu machen, sei ebenso wichtig wie die Sanierung der Bahnhofs-Immobilie.

